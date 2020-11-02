نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2020 KSA Sports الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة الجديد إلى جميع عشاق الألعاب الرياضية وخصوصًا كرة القدم؛ حيث تُعتبر قناة السعودية الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي نظرًا إلى أنها دائمًا ما تقوم بنقل المباريات الحاسمة والهامة لجميع الأندية سواء فيما يخص البطولات الرياضية في السعودية أو البطولات الآسيوية فضلًا عن أنها تحرص على تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والتحليل الفني للمباريات بواسطة نخبة من ألمع نجوم الرياضة عامة وكرة القدم خاصة بالعالم العربي.
قناة السعودية الرياضية 2020 KSA Sports
هي عبارة عن قناة فضائية تتبع إلى الإعلام السعودي وهي تهدف بشكل أساسي إلى نشر الثقافة والتنمية في نفوس الشباب وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وهي معروفة اليوم باسم (الرياضية السعودية)، ويُذكر أن القناة تمتلك حق بث عدد كبير من البطولات الرياضية على المستوى المحلي والقاري، مثل:
- دوري الدرجة الأولى (للمحترفين) بالمملكة.
- مباريات بطولة كأس الملك.
- مباراة كأس السوبر.
- بطولات كأس العرب للأندية الأبطال.
- السباقات الخاصة بالخيل.
- الأنشطة الرياضية المختلفة بالمملكة.
- البطولات التي تُقام في شهر رمضان.
ولا تزال القناة تسعى إلى الاستحواذ على حقوق بث أهم المباريات سواء الخاصة بالمحليات أو الطولات القارية الآسيوية أو غيرهم ؛ حتى توفر لجمهورها كل ما يبحثون عنه من بطولات رياضية هامة بسهولة.
تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2020
تم الإعلان عن تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة الجديد للعام الجاري، حيث أنه يُوجد العديد من الترددات التي يُمكن الاعتماد عليها من أجل مشاهدة القناة على مختلف الأقمار الصناعية سواء القمر الصناعي نايل سات أو بدر 7 أو عرب سات على النحو التالي:
تردد الرياضية السعودية على النايل سات
|التردد / الاستقطاب
|معامل التصحيح
|معامل الترميز
|12284 عمودي
|5/6
|27500
|12570 عمودي
|5/6
|27500
تردد الرياضية السعودية على عرب سات وبدر7
|التردد / الاستقطاب
|معامل التصحيح
|معامل الترميز
|12055 عمودي (عرب سات)
|5/6
|27500
|11230 أفقي (بدر 7)
|5/6
|27500
مميزات قناة الرياضية السعودية
من أهم مزايا القناة ما يلي:
- تقوم بتقديم البرامج الرياضية المفيدة للشباب
- عرض جميع المباريات الخاصة بالبطولات المحلية والقارية.
- إجراء استوديو تحليل فني لكافة المباريات بعد انتهائها.
- تعمل القناة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف.
- تتميز بتقديم صورة واضحة تمامًا وعالية الجودة.
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