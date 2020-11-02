نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحشي طريقة خلطة الارز المحشي مع كل انواع محاشي الخضروات ملف كامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر أكلة المحشي من احد الاكلات المصرسه القديمه التي استخدمت لعمل واحدة من أفضل الاكلات المصرية ويستخدم في صنعها الكثير من انواع الخضروات والخضروات الورقية بشكل عام حيث يمكن استخدام الكرنب أو الملفوف في صنعها وايضا يمكن استخدام الارز بخلطته الحريفه لحشو كل انواع المحشي ويمكن ايضا استخدام اللحم المفروم لحشو انواع معينه من الخضروات.

سر خلطة المحشي الرهيبه

يعتبر سر خلطة المحشي من احد الاسرار التي لا يعلمها الكثير من سيدات البيوت وتعتمد الخلطه في الاساس على انواع المكونات التي تستخدم في صنعها وهي كأتي:

مكونات خلطة ارز المحشي

كميه من الارز على حسب الرغبه. عدد ٢ بصل حجم متوسط. عدد ٨ حبات من الطماطم الطازجة. زيت عباد شمس او ذره. حزمتين من البقدونس. حزمه من الشبت. حزمه من الكسبره الخضراء. ربع كوب من السمن. ملعقة صغيره فلفل اسمر ناعم. نصف ملعقة من الكمون. كميه على حسب الرغبه من القرفة والجنزبيل.

طريقة العمل:

يتم اولا عصر كل كمية الطماطم في الخلاط ثم يتم وضعها في انا وتركها في الثلاجه.

يتم تقطيع البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت الي قطع صغيره جدا بالسكين.

يتم وضع السمن والزيت معا على النار ويتم اضافة البصل المفروم معهم مع الاستمرار في التقليب المستمر حتي تصل البصله اليدى اللون الذهبي.

يتم بعد ذلك سكب عصير الطماطم عاى النار ويتم تهدئة النار وتترك حتيدى يتم تغير لون الطماطم.

ستم غسل الارز جيدا ويتم اضافة البقدونس والشبت والكسبره الي الارز.

ستم تقليب كل المكونات مع بعضها البعض بعد اضافة الارز الى التسبيكة.

تترك على النار حتي يتم تسوية الارز المحشي .

. وبالهنا والشفا.

محشي ورق العنب

يتم في هذه الطريقه قطف بعض أوراق ورق العنب من شجرة العنب ويتم جمعها بحيث تكون خضراء ونظيفة ثم يتم وضعها في اناء به ماء ثم يتم اشعال النار ووضع القليل من الملح في الماء ثم يتم بعدها الانتظار حتى يتم سلق الورق ويخرج من الماء ويغسل جيدا ويترك ليجف لمدة ربع ساعه ثم يتم حشوه بالارز ويرص في إناء الطهى ويترك على النار ليتم طهيه.

محشي الكرنب “الملفوف”

يتم تجهيز الكرنب ويتم تقطيع اوراقه وفصلها عن بعضها ثم يتم غسل هذه الاوارق ثم يتم وضعها في اناء به ماء ليتم سلقها ويتم وضع ملح وزيت في الماء ويترك حتى يتم سلق الاوراق، بعد ذلك يتم اخراج اوراق الكرنب ثم يتم فصل العروق من الاوراق وتقطع كل ورقه على شكل مربعات متوسطه ويتم وضع الحشو بداخلها ثم يتم برمها على شكل اصابع وترص في اناء الطهى وتترك ليتم نضجها.