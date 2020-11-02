نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخللات الهالبينو وطريقة عمل كل انواع المخللات بطعم جديد وفريد في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير مخلل الخيار، يعد مخلل الخيار من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص فهي من الأطباق الجانبية الشهيرة ويتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية فهي مفضلة بالتحديد للأشخاص الذي يحبون الموالح وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير مخلل الخيار.

طريقة تخليل كل انواع المخللات في المنزل

طريقة تحضير مخلل الخيار:

المكونات:

نصف كيلو من الخيار.

كأس من المياه.

أربعة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة غاز مجففة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار ويمكن استخدام حبات الفلفل الأسود كبديل له.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر.

كأس من الخل الطبيعي.

خطوات التحضير:

إحضار برطمان حجمه مناسب. غسل الخيار جيداً ويتم فركه تحت المياه وإزالة أي أجزاء باقية من الساق أو الزهور فيتم تقطيع الخيار بشكل طولي فذا يجعلها تتخلل بشكل أسرع. القيام بهرس الثوم ثم يضاف إلى المرطبان ثم القيام بإضافة كلاً من الشبت ورقائق الفلفل الأحمر وورقة الغار. إضافة الملح في كأس من المياه والاستمرار في التحريك لحين أن يذوب. يتم وضع إناء صغير على النار ثم إضافة له كوب المياه وخل التفاح الطبيعي وتحريك الخليط بصورة مستمرة. سكب الخليط في المرطبان ثم إضافة الخيار إلى المرطبان وذلك بعد أن يبرد بصورة تامة والاستمرار في ذلك لحين أن يمتلأ المرطبان. غلق المرطبان ووضعه في الثلاج لمدة يومين أو ثلاثة وبعد ذلك يتم تناوله.

مخلل البصل

يتم في هذا النوع من أنواع المخللات استخدام نوع معين من انواع البصل الابيض وهو نوع البصل المني بمعنى البصل الصغير الحجم، ويتم جمعه كمية منه وتقشيرها ثم يتم غسل البصل جيدا بالماء ثم يتم وضعه في برطمان او وعاء زجاجي ويتم تغطيته بماء مذاب فؤه كميه من الملح والكمون والليمون والخل الابيض والفلفل الخضر ويترك لمدة أسبوع دون فتح غطاء الوعاء .