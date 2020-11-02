نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442| شروط التقديم في المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المستفيدين فى المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لذلك امتلئت محركات البحث كافة بهذا الأمر حرصاً على الحصول على هذه المساعدة فى أقرب وقت ممكن وذلك نظراً للظروف الراهنة الصعبة بسبب قلة الدخل المادى لدى الكثير من الناس والفئات المتدنية تحت خط الفقر والدخل المتوسط، وتعتبر المساعدات المقطوعة مساعدات ماليه تقدم سنوياً للأسر محدودة الدخل والمتوفر فيهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ الحد الأقصى لمبالغ الدعم المقدمة حوالى 30 ألف ريال سعودي، وكنا قد كتبنا لكم مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني، وفي إطار اهتمامنا بالشأن السعودي نوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل فيها عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فتابعونا.

موعد صرف المقطوعة

من الجدير بالذكر أنه منذ إنطلاق الدفعة الأولى من المساعدات المقطوعة ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت ودوري تنزل فيها مبالغ الدعم الخاصة بالمستحقين في الحسابات البنكية للبنوك، ولهذا تكثر الأسئلة والإستفسارات ويطرح العديد سؤال “متى تنزل المقطوعة” مع بداية كل عام جديد، وسنوافيكم بتفاصيل الموعد الجديد فور الإعلان عنه على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية على تويتر.

شروط المساعدة المقطوعة

يتم منح هذه الأسر متدنية الدخل على مبلغ مالى يختلف مقدارة من اسرة الى أسرة أخرى على حسب ظروف الأسر المادية، ونوضح لكم الشروط التى تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه بالمملكة العربية بوضعها على المتقدمين لطلب المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن تكون الأسرة المتقدمة سعودية الجنسية.

لا يقل رب الأسرة المتقدمة لطلب البحث عن ٣٥ عام .

ألا يكون بحوزته سجل تجارى.

لا يتقاضى راتباً كبيراً إذا كان يعمل.

يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بمصلحة الضرائب.

وكل هذه الشروط الهدف منها أن يتم وصول المبالغ للمواطن محدود الدخل فعلاً ولا تذهب إلى من لا يحتاج إليها، فالمساعدة المقطوعة قد أطلقت في الأساس لمساعدة الأسر متوسطة الحال.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

ينتظر الكثير من الأسر صرف المساعدات المقطوعة من أجل مساعدتهم على تحمل ظروف الحياة المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة على النحو التالي:

المواطنين محدودي الدخل أصحاب الرواتب البسيطة والمتوسطة.

الافراد ذو الإحتياجات الخاصة.

الغارمات والأرامل والأيتام والمطلقات.

من لديه عجز كلي أو دائم.

ولكل من يجد نفسه ضمن الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة ومنطبقة عليه الشروط التقديم على المساعدة المقطوعة ليستفيد من مبالغ الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

نتمني أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك أي سؤال أو استفسار بالتعليقات، وسوف نرد عليكم في أسرع وقت