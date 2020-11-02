نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الإجتماعي 1442| الفئات المستحقة للمساعدات وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي في العديد من محركات البحث، فهذا الموضوع هام جداً لعدد كبير من المواطنين والأسر السعودية التي تستفيد من برامج الدعم التي يرعاها الضمان الإجتماعي، وعلى رأس هذه البرامج برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكي تخفف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة نتيجة عدد من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية والتي قد أثرت على نوعية الحياة لدى الآلاف من الأسر، وإيماناً من وزارة الموارد البشرية بدورها في الوقوف بجانب الأسر السعودية في هذه الظروف أطلقت برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي بشروط وضوابط معينة سنوضحها لكم خلال المقالة، والآن نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنُبين لكم كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي وطريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ومعرفة شروط التقديم، فإلى نص المقال.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

تحرص الحكومة السعودية أن ترفع من المستوى المعيشي لكل الأسر السعودية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م من خلال برامج الدعم ومنها برنامج المساعدة المقطوعة، وينبغي عليك التسجيل في الضمان الإجتماعي حتى تتمكن من التقديم والإستفادة من دعم المساعدة المقطوعة، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اتجه إلى أيقونة الإستعلامات الإلكترونية ثم اختر الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

ثالثاً قم بإنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني ورقم الهوية).

رابعاً تابع باقي خطوات التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم ستستقبل على اميلك الخاص أو رقم الهاتف رسالة تفعيل لدخول الموقع.

الفئات المستحقة للضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم هذه الفئات كالتالي:

كل مواطن أُصيب بعجز كلي أو دائم.

المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كل الأسر التي ليس لها عائل.

الأيتام والأرملة.

وإذا كنت من ضمن هذه الفئات المستحقة يُمكنك التقديم على المساعدة المقطوعة للإستفادة من الدعم المقدم منها.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

يريد الملايين من المواطنين الإستفسار عن حالة الطلب الخاصة بهم في المساعدة المقطوعة، ونوفر لكم الآن طريقة إلكترونية للإستعلام بكل سهولة بدون الذهاب إلى الجهات المعنية وتضييع الوقت والجهد، فقط كل ما عليك للإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب اتباع الآتي: