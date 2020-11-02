نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة 1442| الفئات المستحقة والتقديم على المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين في المملكة العربية السعودية عن شروط المساعدة المقطوعة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المسئولة عن هذا البرنامج الداعم للمواطنين والأسر السعودية، وقد اشتهر برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي داخل أوساط المجتمع السعودي حيث أنه يهدف إلى مد يد المساعدة إلى فئات كثيرة داخل السعودية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة التي قد تأثرت بالإجراءات الإقتصادية الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد أطلقت الوزارة برنامج المساعدة المقطوعة بهدف تحسين المستوى المعيشي لكل مواطن سعودي يتقاضى راتب بسيط أقل من الحد الأدنى الذي حددته الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن هذه المساعدات المقطوعة ليست لكل المواطنين بل أُطلقت لفئات معينة وبشروط معينة سنحددها في المقال، وكما وضحنا لكم في مقال سابق أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة نوضح لكم الآن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” شروط المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الإجتماعي وكيفية التقديم للمقطوعة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعض الضوابط التي لا بد من توفرها في كل مواطن يريد التقدم للمساعدة المقطوعة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

لا بد من أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ومتزوج أيضاً من سعودية.

يقضي المتقدم أغلب شهور السنة مقيماً في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للسن لا يقل عن 35 عام.

بالنسبة للمواطن الاعزب لا يتقاضى راتب أكبر من 3000 ريال والمتزوج 8680 ريال سعودي.

لا يمتلك سجل تجاري.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

عندما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة كانت حريصة أشد الحرص على أن تذهب هذه المساعدات إلى مستحقيها فقط من المواطنين والأسر محدودة الدخل، ولذلك وضعت قيود وشروط على كل من يتقدم للمقطوعة وحددت الفئات التي تستحق المساعدات، ويسألنا الكثير عن الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة ونوضحهم لكم كالتالي:

المواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي من أصحاب المعاشات.

النساء المطلقات والأرامل والعجائز.

من لديه عجز كلي أو دائم.

من يتقاضى راتب أقل من الحد الادنى الذي حددته المساعدة المقطوعة.

الأسر التي تغيب عائلها.

وإذا كنت مستوفي للشروط المحددة وضمن الفئات المستحقة يُمكنكم التقديم على المساعدة المقطوعة والإستفادة منها.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

لابد لكل مواطن يريد الإستفادة من دعم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التسجيل في الضمان الإجتماعي من خلال الخطوات التالية: