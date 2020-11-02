نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني لكل مواطن سعودي يزيد عمرة عن 25 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني لكل مواطن سعودي يزيد عمرة عن 25 عام، الذي حددته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني سكني والتي تستهدف كافة المواطنين ضمن المبادرات السكنية الجديدة التي يستطيع من خلالها (العزاب، والأرامل، المطلقات، العسكريين، منسوبي التعليم) والعديد من الفئات المستحقة للدعم السكني وذلك عبر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين من كل فئة على حدة والتي توضحها إليكم من خلال الفقرات التالية.

شروط الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم على الدعم السكني سواء كان رجل أو امرأة أن يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للإستفادة من الدعم السكني عن 25 عام.

يجب أن لا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك منزل باسمه خلال الفترة الزمنية التي تعقب التقديم على طلب الدعم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أوضحت وزارة الإسكان عن شروط الدعم السكني قد يختلف بعض من كل فئة والاخرى، حيث تحرص الوزارة على تحديد المعايير والضوابط التي تتناسب مع كل فئة ترغب في الحصول على الدعم السكني.

شروط الدعم السكني للغير متزوجين”العزاب”

يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له الزواج من قبل وقام بالطلاق. يستطيع المتقدم للحصول على الدعم السكني إذا كان يعول أسرته بعد وفاة الوالدين. يستطيع المتقدم الحصول على الدعم السكني إذا كان المسكن الذي يعيش فيه مع إخوته في حالة سيئه. يجب أن يكون المتقدم الغير متزوج يحمل الجنسية السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم الاعزب 25 عام أو ما يزيد.

شروط الدعم السكني للمطلقات والأرامل

ذكرت وزارة الإسكان بالمملكة عبر برنامج سكني عن 5 شروط لدعم الأرامل والمطلقات والتي جاءت كالتالي:

تشترط وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية علي المطلقات الراغبة في الحصول على الدعم السكني أن يمر على طلاقها مدة زمنية لا تقل عن عامين قبل اللجوء إلى تقديم طلب الدعم السكني. يجب على المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبون في الحصول على الدعم السكني أن يحملن الجنسية السعودية. يجب على النساء السعوديات الأرامل والمطلقات تواجدهما في أراضي المملكة العربية السعودية قبل التقديم على طلب الدعم السكني مدة لا تقل عن عام. يجب على السيدات الأرامل والمطلقات أن لا يكونوا يمتلكن اصول تتجاوز قيمتها 5 مليار ريال. يجب على الأرامل والمطلقات الراغبون في الحصول على الدعم السكني أن لا يكونوا قد تم استفادتهم من قبل من الدعم السكني.

شروط الدعم السكني للعسكريين

توفر وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الدعم السكني للعسكريين من خلال تمويلهم بقرض مالي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بالاضافة إلى القرض الإضافي المعلق الذي تصل نسبة 24% من قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المستفيد فى شرائها، لذا حددت وزارة الإسكان عدة شروط للحصول على التمويل والتي نذكر منها الآتي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم من العسكريين يتناسب مع قيمة الوحدة السكنية الجديدة التي يرغب المستفيد شرائها.

يجب أن يكون المتقدم العسكري قد اقترب من إنهاء خدمته، حيث يتمكن المواطن من التقديم للحصول على الدعم السكني قبل عامين من إنهاء خدمته العسكرية.

يجب أن لا يكون المتقدم العسكري قد استفاد من قبل من الدعم السكني.

يجب أن يكون المتقدم العسكري لا يزال بالخدمة العسكرية عند تقديم الطلب.

شروط الدعم السكني لمنسوبي التعليم

حرصاً على مبادرات التعاون بين وزارة التعليم السعودية ووزارة الإسكان في دعم منسوبي التعليم في الحصول علي الدعم السكني، والتي حددت عدة معايير لحصول المستفيدين من منسوبي التعليم على دعمهم السكني من خلال قرض تمويل بقيمة 500 ألف ريال سعودي بجانب القرض الإضافي المعلق الذي يصرف بناء على العمر والذي جاء كالآتي:

اذا كان عمر منسوبي التعليم الراغب فى الدعم السكني اكبر من 50 عام يحصل على تمويل إضافي بقيمة 95 ألف ريال سعودي. اذا كان عمر منسوبي التعليم ما بين ال 45 إلي 50 يحصل على تمويل بقيمة 85 ألف ريال. اذا كان عمر منسوبي التعليم ما بين 40 عام إلي 44 عام يحصل المستفيد على تمويل إضافي بقيمة 75 ألف ريال سعودي.

كما يمكنك الآن التعرف على مبادرات الدعم السكني الجديدة التي تهم كل مواطن سعودي، ومقدار دعم كل أسرة وخطوات الحصول على الدعم السكني، وفقاً إلي الآليات الجديدة التي أعلن عنها موقع سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي فى مقدمتها مبادرة تجديد المساكن، ومبادرة منسوبي التعليم، ومبادرة دعم العسكريين، ومبادرة المدنيين.

الأراضي السكنية المجانية

تعد الأراضي السكنية المجانية من ضمن المبادرات الهامه التي أطلقتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والتى يتمكن من خلالها المواطنين السعوديين الحصول عليها بسهولة ويسر وفقاً إلى الإجراءات المتبعة والتى تتم عبر قيام المستفيد بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ومنه التوجه إلى المبادرات والبرامج حيث يتم بعدها الدخول على سكني ثم إختيار الأراضي السكنية منها يقوم المستفيد بتسجيل كافة البيانات.

رابط التسجيل في برنامج سكني للحصول على الدعم

يستطيع كل مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط والضوابط السابق ذكرها بالتقديم علي الدعم السكني من خلال الدخول على رابط موقع سكني والقيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية واستكمال باقي البيانات المطلوبة، كما يمكنك التسجيل عبر بوابة نفاذ.

على سياق آخر لا تنسى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية المواطنين أصحاب الظروف الطارئة والتي قدمت لهم الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية دعماً منها إلي أبنائها السعوديين في ظل التوجهات الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيادة نسبة الدعم إلي كافة المواطنين.

طريقة حساب الدعم السكني للسعوديين

افادة وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية كافة المواطنين عن الطريقة الصحيحة لحساب الدعم السكني والتي يتم إجرائها من خلال إتباع الخطوات التالية: