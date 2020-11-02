نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مقابل رهن الوديعة بدون تحويل راتب بحد أدنى 50 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل طرق الحصول على أي من التمويلات الشخصية، وهو ما يتم توفيره من قبل العديد من البنوك السعودية، وعدداً كبير من شركات التمويل المنتشرة والعاملة في المملكة، والتي تقع تحت إشراف ورقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، كذلك على تمويل بدون تحويل راتب، ويمكن لأي من الجنسيات المقيمة داخل المملكة الحصول عليه وفق بعض الضوابط الشروط الموضوعة من قبل البنك.

يوفر البنك السعودي البريطاني ساب عدد لا بأس به من التمويلات والقروض الشخصية، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ويتم تقديم هذه القروض للعديد من الفئات المستفيدة بعد تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على القرض، ولا سيما أن يكون العميل الراغب في التمويل تتوافق مع شروط وسياسات البنك، ومن أبرز هذه التمويلات تمويل مقابل رهن الوديعة النقدية.

تمويل مقابل رهن الوديعة المالية

يعتبر هذا التمويلات واحداً من أكثر التمويلات انتشاراً لدى البنك السعودي البريطاني، وهو واحداً من الحلول التمويلية التي تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وتم تخصيص هذا المنتج ليكون أحد الحلول التي تلائم تمويلات قصيرة الأجل، وذلك بالاستناد إلى مفهوم المرابحة، علماً أن التمويل متاح لكافة موظفي المملكة العربية السعودية، وأيضاً لأصحاب الأعمال الحرة.

مميزات التمويل مقابل رهن الوديعة

الحد الأدنى للتمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

يمكن الحصول على حد تمويل يصل إلى 80 % من قيمة الوديعة.

تصل فترة سداد التمويل إلى مدة 12 شهراً من تاريخ الحصول على القرض.

يوفر خيارات عديدة لتسديد الأقساط، سواء شهرية، ربع سنوية، أو نصف سنوية.

التمويل متاح لجميع موظفي المملكة أو أصحاب الأعمال الحرة.

التمويل بدون تحويل راتب.

خدمة الحصول على التمويل مقابل رهن الوديعة متاح لكافة الجنسيات.

التقديم على تمويل مقابل رهن الوديعة

أتاح الموقع الرسمي لبنك ساب أو البنك السعودي البريطاني في المملكة العديد من خيارات الحصول على المنتج التمويل، سواء إلكترونياً، وذلك من خلال رابط تمويل مقابل رهن الوديعة، أو من خلال زيارة أي من فروع بنك ساب، أو عبر التواصل على أرقام الهواتف المعلنة على الموقع الرسمي، وفي حال اختيار التقديم الإلكتروني، فقط قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مثل الاسم،الجنسية، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، وبعض البيانات التي يتطلبها النظام.

تمويل شخصي من بنك ساب

كذلك يوفر البنك السعودي البريطاني خدمة الحصول على تمويل شخصي يصل إلى مليون ونصف مليون ريال سعودي، ويمكن التقديم عليه أيضاً من خلال رابط تمويل شخصي بنك ساب، علماً أن التقديم متاح من خلال الفرع فقط، وذلك بعد إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وبعد الإطلاع على كافة الشروط التي تم وضعها، والتي من بينها أن يكون الحد الأدنى للراتب سواء للموظف السعودي أو الغير سعودي 3000 ريال، وعمر العميل أن يبدأ من 21 عاماً.