نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل خدمة صوتك مسموع وحاسبة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إمكانية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن من خلال خدمة صوتك مسموع التي قدمها الحساب مؤخرا لجميع المستفيدين لتسهيل عملية التواصل.

خدمة صوتك مسموع

هي إحدى الخدمات التي تسهل التواصل مع برنامج حساب المواطن، فهي خدمة مقدمة للمستفيدين من البرنامج، وتستهدف التواصل الفعال مع المستفيدين من البرامج، وتضمن سرعة الاستجابة لهم، ويمكن التواصل مع خدمة صوتك مسموع لحل المشاكل، التي تواجه المستفيد عبر بوابة حساب المواطن أو مشكلة تواجه المستفيد أثناء استفادته من الخدمة.

وتيتح بأن يقوم المواطن بمتابعة الطلبات الخاصة به للاستعلام عن الطلب والشكوى التي قدمها يتم ذلك عن طريق

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن https://www.ca.gov.sa/

اختيار صوتك مسموع.

اختيار حالة الطلب من بين الخيارات المتوفرة.

هدف خدمة صوتك مسموع

تعمل تلك الخدمة على الوصول المباشر بين أعمال برنامج حساب المباشر والمستفيدين من حساب المباشر من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن بشكل سريع وفعال في كل مدن ومناطق المملكة

كما تحقق هذه الخدمة إمكانيات الاستماع لكل مقترح أو شكوى أو ملاحظة حول برنامج حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

كما يمكن المواطنين السعوديين المسجلين في برنامج حساب المواطن الاستفادة من حاسبة حساب المواطن لمعرفة المبلغ المالي الخاص بهم، ويمكن المواطنين المسجلين في حساب المواطن الاستفادة من الخدمة عن طريق الدخول إلى رابط حساب المواطن خدمه صوتك مسموع من خلال الرابط التالي https://www.ca.gov.sa/

وفي حالة إذا تم وجود اختلاف بين مبلغ الاستحقاق بعد التأكد منها في حساب المواطن، يمكن تقديم شكوى على قيمة حساب المواطن في المواعيد الرسمية، حيث يتم تفعيل أيقونة الشكوى بعد 5 أيام في الأسبوع بعد إيداع مبلغ صرف الدفعة.

تم تفعيل هذه الحاسبة بناء على قرار الحكومة السعودية لكي يستطيع كل مواطن سعودي التعرف على مبلغ الاستحقاق الخاص به مع العلم أن إجمالي المبلغ يكون بناء على عدد الأفراد والدخل المادي.