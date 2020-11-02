الاستعلام عن موعد صرف دفعة 36 حساب المواطن

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عمر شويل - جدة زاد البحث في هذه الفترة الأخيرة عن موعد صرف دفعة 36 حساب المواطن حيث يستعد الكثير من المواطنين السعوديين في المملكة لميعاد صرف الدعم المالي حساب المواطن، التي سيتم الاعلان عنه قريباً.

حساب المواطن

حساب المواطن هي خدمة قدمتها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين الفقراء وذات الدخول القليلة، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، الذي نتج عنه صعوبة المعيشة وصعوبه الحصول على الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب والملبس.

موعد صرف حساب المواطن دفعة 36

وفرت السعودية رابط إلكتروني للمواطنين الفقراء لكي يعرفوا موعد صرف المبلغ المالي الخاص بحساب المواطن، والذي سيكون في شهر نوفمبر القادم.

كما يمكن للمواطنين الذين يريدون التقديم للحصول على هذه المساعدة من الحكومة، يجب عليهم أن ينطبق شروط الاستحواذ على المساعدة، والسبب توفير ذلك الرابط هو تنفيذ الاحترازات التي وضعتها المملكة العربية السعودية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن سيتم صرف حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، على أن يتم تقديم موعد الصرف أو تاخير يوم واحد لا غير، أي يعني إذا تم الموافقة على يوم 10 من شهر نوفمبر يوم الجمعة، سيتم صرف الدعم يوم الخميس.

أما إذا لو كان موعد الصرف يوم السبت، سيتم تأجيل صرف المبلغ إلى يوم الأحد.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن دفعة 36

يمكنك الاستعلام عن الدفعة 36 فها وكم المبلغ المستحق يتم ذلك باتباع الخطوات التالية

أدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن من خلال هذا الرابط https://www.ca.gov.sa/

ثم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح سواء اسم المستفيد في حساب المواطن ورقم الهاتف وغيرها من البيانات الأخرى.

ثم اضغط على كلمة استعلام.

وهكذا ستتمكن من معرفة موعد صرف حساب المواطن.

شروط الحصول على حساب المواطن الدفعة 36

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية عام كامل على الأقل.

يجب إلا يكون موظف يتقاضي مرتب يزيد عن 10000 ريال سعودي.

يجب أن يكون يلتقي مساعدات من أي جهة أخرى.

للحصول على حساب المواطن يجب على المواطن أن يقدم جميع الأوراق، التي تثبت أنه يستحق المساعدة للحصول على مبلغ دعم مادي من حساب المواطن، إذا كان يستوفي كل الشروط.