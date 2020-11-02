نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار ،رابط التقديم والشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار هو أحد الخدمات المميزة التي يقدمها البنك للمقيمين في المملكة العربية السعودية من غير السعوديين لمساعدتهم على مطالب الحياة المختلفة، مثل تغطية المصاريف الدراسية، أو شراء سيارة، أو دفع إيجار المسكن، أو غيرها، وذلك بحد أدني خمسين ألف ريال و بحد أقصى مئتي ألف ريال، كما يمكنك التقديم للحصول على التمويل إذا ما كنت عميلا لدي البنك أو لم تكن من خلال الرابطين التاليين:

ولأن البنك السعودي للاستثمار يحرص كل الحرص – مثله مثل باقي بنوك المملكة كبنك الراجحي وبنك التنمية الاجتماعية – على تقديم خدمة سهلة وميسرة وذات مزايا خاصة؛ فإن البنك يوفر مجموعة رائعة من مميزات التمويل الشخصي للمقيمين، المصحوبة بشروط في غاية الوضوح والبساطة، كما أن الوثائق المطلوبة غير مبالغ فيها على الإطلاق، وسوف نوضِّح فيما يلي كل ذلك بالتفصيل.

شروط التمويل الشخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار

أن يكون المتقدِّم للحصول على التمويل من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. أن يتحصل المتقدم للحصول على التمويل على راتب بحد أدنى للأساسي الشهري عشرة آلاف ريال سعودي. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثلاثة وعشرين عام، ولا يزيد عن ستين عام سواء كان ذكرا أو أنثى. أن يكون المتقدم للحصول على القرض قد شغل وظيفته الحالية لمدة عام واحد كحد أدنى. أن يكون المتقدم للحصول على القرض عاملا بإحدى الجهات التي يعتمدها البنك السعودي للاستثمار.

المميزات التي يقدمها البنك