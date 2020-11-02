نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اعفاء قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب اعفاء قرض الراجحي، والذي يقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مصرف الراجحي احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية الذي يقوم بتقديم خدمات مميزه، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل شخصي فورى لجميع عملاء البنك، ودائما ما يقدم بنك الراجحي خدمات عديده وهامه لمساعدة الأشخاص من أصحاب الدخل المنخفض، ويتميز الراجحي أيضا أن معاملاته المصرفية لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل يقدمه البنك أيضا وهذا احد اهم الخدمات التي يقدمها، وسوف نتعرف من خلال المقالة على طلب تقديم اعفاء مصرف الراجحي.

طلب اعفاء قرض الراجحي

يقوم بنك الراجحي السعودي بتقديم عدد من القروض المختلفة والتي تتميز عن أنواع القروض التي تقدم في البنوك الأخري، حيث تتميز قروض مصرف الراجحي بسهوله اجرائات الحصول عليه في وقت قصير جدا، وأيضا تناسب جميع مستويات المواطنين والمقيمين بالمملكة، وكان هناك خدمه قد قدمها البنك منذ فتره قليه وهى اعفاء مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، وإمكانية طلب اعفاء قرض الراجحي تتناسب مع جميع عملاء البنك حسب ظروفهم الخاصة،وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط الحصول على قروض مصرف الراجحي.

خطوات تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي

أولا تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

قم بتقديم صورة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، أو صورة الإقامة الخاصة بالمقيم بالأراضي السعودية.

عليك بتقديم خطاب رسمي من جهة العمل الخاصة بالعميل للحصول علي الاعفاء، ويشمل الخطاب المسمى الوظيفي والراتب الشهري.

طريقة تقديم قرض من مصرف الراجحي

عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي أعلاه.

ثم عليك تقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

تقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

شروط الحصول على قروض الراجحي

لا يتجاوز عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده. لا يقل الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل عن 2000 ريال سعودي. أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

ولهذا يعتبر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، احد اهم البنوك داخل المملكة التي تقدم عدد من اهم الخدمات الهامة والمميزة، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات طلب اعفاء قرض الراجحي.