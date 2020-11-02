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عمر شويل - جدة مع بداية العام الدراسي و تغيير نظام التعليم، من التعليم بالمدارس للتعليم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ حيث صممت وزارة التربية والتعليم بالسعودية منصة مدرستي التعليمية كبديل للتعليم العادي،للمحافظة على صحة الطلاب من مخاطر فيروس كورونا، وهي منصة تعليمية تقدم العديد من الخدمات لكافة القائمين على العملية التعليمية، وتضم الفصول الإفتراضية التي يلتقي فيها المعلم بالطلاب لشرح المناهج الدراسية، وفيما يلي سنتعرف على طريقة إضافة اختبار في منصة مدرستي عبر مايكروسوفت.

طريقة اضافة اختبار في منصة مدرستي عبر مايكروسوفت

الاختبار هو الوسيلة المثلى لتقييم مستوى الدراسي للطالب، وفيما يلي طريقة إضافة اختبار في منصة مدرستي عبر برنامج مايكروسوفت:

الدخول إلى منصة مدرستي. القيام بتسجيل البيانات الخاصة بحساب المعلم في برنامج مايكروسوفت. النقر على أيقونة مايكروسوفت في بداية الصفحة. النقر على القائمة الجانبية واختيار FORMS. النقر على أيقونة نماذج في الصفحة التالية، ومن ثم النقر على اختبار جديد. القيام بتحديد عنوان الاختبار ووصفه. النقر على أيقونة إضافة ، ثم يقوم بوضع الأسئلة وتحديد الإجابات وتوزيع الدرجات على الأسئلة. النقر على أيقونة حفظ. الرجوع إلى الإعدادات ثم النقر على إرسال ؛ لكي يتم إرسال الاختبار للطلاب. القيام بضبط الإعدادات بحيث يتمكن الطالب من فتح الاختبار. النقر على خيار إظهار النتائج. النقر على خيار تسجيل الاسم، والإجابة الواحدة.

خطوات حل الواجب في منصة مدرستي

لكي يتمكن الطالب من حل الواجبات والاختبارات، لابد من اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي. القيام بتسجيل بيانات الطالب على حساب مايكروسوفت. الدخول إلى قائمة المهام، ثم يضغط على خيار مقرراتي. الانتقال إلى صفحة الواجبات والاختبارات. النقر على الدرس الذي يريد حل الواجب الخاص به. النقر على أيقونة عرض الواجب الإجابة على كافة الأسئلة الموضوعة من جانب المعلم. النقر على أيقونة إرسال بعد الإنتهاء من حل الواجب.

دور المعلم في منصة مدرستي

التعليم عن بعد عن طريق شاشات الكمبيوتر لا يعني إلغاء دور المعلم، أو أن دوره أصبح أبسط عن ذي قبل، بل إن المعلم من العناصر الأساسية في تطوير التعليم، من بينها: