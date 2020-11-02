تركيب كاميرات حرارية عالية الدقة عند مداخل المسجد الحرام

بلادي – الرياض :وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام، لرصد درجات حرارة المعتمرين والمصلين.
وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، إن الكاميرات الحرارية عالية الدقة وتستطيع رصد من لديه ارتفاع بدرجة حرارة الجسم على بعد ستة أمتار.
وأوضح أن الإدارة تنفذ العديد من الإجراءات الوقائية خلال هذه الأيام بالتزامن مع المرحلة الثالثة لأداء العمرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأبان أنه تمت زيادة أعداد الكاميرات الحرارية، والمسارات عند مداخل المسجد لضمان السلامة وتحقيق التباعد وتسهيل حركة دخول وخروج المعتمرين والمصلين.
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