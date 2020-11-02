“البيئة” صرف 137 مليون ريال لصغار مربي الماشية ضمن الدورة الـ14 لدعم القطاع

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، صرف مبالغ الدورة الـ14 لدعم قطاع صغار مربي الماشية، والذي يأتي ضمن برنامج الإعانات الزراعية.
وقالت الوزارة إنه تم إيداع أكثر من 137 مليون ريال في حسابات المستفيدين، والذين بلغ عددهم نحو 109 آلاف مستفيد، 74% منهم ذكور، و26% إناث.
وأبانت أن إجمالي مبالغ الدعم التي صرفت منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن بلغت نحو 1.4 مليار ريال.
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