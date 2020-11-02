المسند: هذه المناطق ستشهد حالة مطرية.. وهذه درجة الحرارة المتوقعة خلال نوفمبر بالرياض

بلادي – الرياض :توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم (الإثنين)، اتساع الحالة المطرية الأولى لهذا الموسم، لتشمل شمالي منطقتي المدينة المنورة وحائل ومنطقة مكة المكرمة.

إضافة إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وهي تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما شملت التوقعات أيضاً مرتفعات الباحة.

وتوقع المسند أن يعقب الحالة المطرية الأولى هبوط محسوس في درجة الحرارة في المناطق الحدودية الشمالية، وقد تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون 10 درجات مئوية نهاية الأسبوع في طريف.

كما كشف عن درجة الحرارة المتوقعة خلال شهر نوفمبر الحالي في الرياض، موضحاً أن متوسط درجة الحرارة العظمى سيتراوح ما بين 31 إلى 24 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18 درجة مئوية، أو تتجاوز 34 درجة، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى “قُبيل الفجر” ما بين 13 إلى 19 درجة، ونادراً ما تنخفض عن 9 درجات أو تتجاوز 22 درجة مئوية.

يذكر أن الحالة المطرية الأولى لهذا الموسم بدأت يوم أمس (الأحد)، بشكل ضعيف على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق عسير والباحة.