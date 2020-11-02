“حقوق الإنسان”: نعمل على حماية حق المرأة في الإرث الشرعي وتعزيز الوعي به

بلادي – الرياض :عقدت هيئة حقوق الإنسان اليوم (الإثنين)، حلقة نقاش مغلقة تحت عنوان “الإرث وحق المرأة الشرعي”، برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور عواد بن صالح العواد.
وحضر عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين لدراسة الحلول التي تمكن المرأة من الحصول على حقها في الإرث الشرعي.
وأكد العواد، أن هدف الحلقة هو الوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي، وحمايته، والخروج بتوصيات لتوعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والاجتماعي والنظامي في الإرث، إضافة لمناقشة الضوابط النظامية التي تمكنها من الحصول عليه.
وأوضح أن الحلقة ناقشت أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئات الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم الحاجة.
وتابع، بأن الحلقة استعرضت أيضًا دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح والتوعية عن طريق خطب المساجد.
ولفت العواد إلى أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء، وتتشاور مع جميع وجهات النظر من المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية حقوق الإنسان.
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