“اتحاد السيارات والدراجات النارية” يعلن بدء استقبال الأذونات الرياضية لرالي حائل الدولي

بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم (الأحد) بدء استقبال الأذونات الرياضية لرالي حائل الدولي. وقال الاتحاد إن الأذونات الرياضية للجولتين الرابعة والخامسة من بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020. وأبان أن آخر موعد لاستقبال الأذونات يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال البريد الإلكتروني.

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