“المرور”: القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في بريدة

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، ضبطها قائد مركبة، مارس التفحيط بطريق الربيعية، في بريدة. وأشارت الإدارة إلى أنه تمت إحالة قائد المركبة، للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان بلاغ، قد ورد إلى الإدارة العامة للمرور، يفيد بقيام مراهق بالتفحيط بسيارة من طراز أكورد موديل 2017 في طريق الربيعية ببريدة، وناشد المبلغ الإدارة بسرعة القبض عليه.

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