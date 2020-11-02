شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل إصابة 381 جديدة بفيروس “كورونا”، و 17 حالة وفاة ، و 436 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 348037 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 334672 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5437 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الاثنين .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :