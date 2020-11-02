SteelSeries تطلق سلسلة من المنتجات الجديدة

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اضافت شركة SteelSeries، الشركة الرائدة في مجال ملحقات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ثلاثة منتجات جديدة مختلفة لمجموعتها؛ سماعة الرأس اللاسلكية المزدوجة Arctis 9 للكمبيوتر الشخصي و PlayStation المتوافقة مع PlayStation 5، وماوس الألعاب اللاسلكي Rival 3 الجديد مع اتصال لاسلكي مزدوج وعمر بطارية طويل يمتد لأكثر من 400 ساعة، وماوس باد QcK الجديدة بحجم سطح المكتب.

المنتج الأول الذي أطلقته شركة SteelSeries والذي يعتبر إضافة جديدة إلى خط منتجات Arctis الحائزة على جوائز عديدة مميزة هو سماعة Arctis 9 المزدوجة اللاسلكية للكمبيوتر الشخصي و PlayStation ، والتي توفر اتصالاً قوياً ومتزامناً مع الكمبيوتر الشخصي وجهاز PlayStation عبر شبكة لاسلكية 2.4 جيجا هرتز ، مع خيار استخدام البلوتوث أيضاً. ستكون Arctis 9 متوافقًا مع PlayStation 5 عند الإطلاق. تتضمن ميزات Arctis اتصالاً لاسلكياً بدون خسارة أية بيانات بسرعة 2.4 جيجاهرتز بزمن انتقال سريع جداً للحصول على صوت عالي الدقة، بحيث يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة ألعاب خالية من التأخير على كل من الكمبيوتر الشخصي وجهاز PlayStation. مثل Arctis Pro Wireless و Arctis 9X ، تتميز Arctis 9 أيضاً باتصال بلوتوث متزامن مع الأجهزة المحمولة للمكالمات والموسيقى والدردشة عبر VoIP أثناء الاستماع إلى صوت اللعبة بوضوح 2.4 جيجا هرتز مما يسمح للاعبين بسماع كل التفاصيل داخل اللعبة. علاوة على ذلك، توفر بطارية Arctis 9 المحسّنة أكثر من 20 ساعة من الاستخدام اللاسلكي بدون توقف بشحنة واحدة وتستخدم DTS Headphone: X v2.0، للحصول على إشارات موضعية دقيقة للصوت المحيطي على جهاز الكمبيوتر.

المنتج الثاني الذي أطلقته شركة SteelSeries هو ماوس الألعاب اللاسلكي الجديد Rival 3 المزود بشبكة لاسلكية مزدوجة والذي يستخدم اتصالاً لاسلكياً بتردد 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث 5.0 لتعدد الاستخدامات اللاسلكية، مقترناً بعمر بطارية يزيد عن 400 ساعة مع سعر معقول. وهو أول ماوس للألعاب يتميز بمستشعر الألعاب البصرية TrueMove Air الجديد من SteelSeries. هذا المستشعر هو أكثر أجهزة الاستشعار كفاءة في استخدام الطاقة التي صنعتها شركة SteelSeries على الإطلاق. توفر هذه التقنية الثورية عمر البطارية الأطول في هذا المجال حيث يزيد عن 400 ساعة للاستخدام دون انقطاع لمدة عام أو أكثر حسب الاستخدام.

ترجع كفاءة الطاقة المذهلة لـ Rival 3 أيضًا إلى تقنية Quantum 2.0 Wireless الجديدة من SteelSeries، حيث يسمح اتصال USB اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز للاعبين بالاستفادة الكاملة من معدل حركة يبلغ 1000 هرتز أثناء اللعب المكثف ويوفر وقت استجابة سريع جداً يبلغ 1 مللي ثانية، مما يمنحهم حرية الأداء اللاسلكي، ولكن مع استجابة الماوس السلكي. وهو أيضاً يعمل بنفس الكفاءة مع اتصال Bluetooth 5.0. كما ويعمل أيضًا كماوس رائع أثناء التنقل. أيضًا، هناك ميزة إضافية لتقنية Quantum 2.0 Wireless وهي تحسين القناة التلقائي الجديد لشركة SteelSeries. علاوة على ذلك، يشتمل ماوس الألعاب اللاسلكي الجديد Rival 3 على TrueMove Air ، وهو مستشعر مخصص 18000 CPI و 400 IPS و 40G تم تطويره مع PixArt لضمان أفضل أداء في فئته في وضعي 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث للحصول على تجربة لعب مثالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Rival 3 Wireless من بوليمر شديد التحمل لمتانة لا تصدق، مع مفاتيح نقر ميكانيكية مصنفة لـ 60 مليون نقرة. يمكن أيضًا تعديل وزن جهاز Rival 3 Wireless. يمكن للاعبين اختيار استخدام إما بطاريات AAA مزدوجة (106 جرام)، أو إذا كانوا يهتمون أكثر بالحصول على ماوس خفيف الوزن بدلاً من عمر البطارية، فيمكنهم اللعب باستخدام بطارية AAA واحدة مثبتة (95 جرام). يتميز الماوس أيضًا بذاكرة مدمجة لحفظ ما يصل إلى خمس ملفات تعريف CPI ويمكن تخصيصها بالكامل من خلال برنامج Engine SteelSeries.

مع لوحات الماوس السابقة الأكثر مبيعًا، فإن المنتج الثالث الذي تم إطلاقه من شركة SteelSeries هو QcK 3XL و QcK 4XL و QcK 5XL الجديدة والتي تأتي بأحجام أكبر، مع إضاءة Prism RGB اختيارية. الحجم الكبير بشكل لا يصدق، يعطي اللاعبين مساحة أكبر أثناء اللعب. كما هو الحال مع أي منتج RGB SteelSeries، فإن QcK Prism بحجم سطح المكتب قابل للتخصيص بالكامل من خلال برنامج SteelSeries Engine للتحكم في الإضاءة بسهولة وبديهية. أيضًا، يمكن للاعبين الآن استعراض محطة معركتهم باستخدام RGB، أو أولئك الذين يبحثون عن الحد الأدنى من الإعداد يمكنهم استخدام RGB QcK للحصول على مظهر مبهر. علاوة على ذلك، يتميز QcK Prism بحجم سطح المكتب بعدد خيوط عالٍ وسطح أملس للحصول على دقة تتبع الماوس بشكل مثالي لكل من أجهزة الاستشعار البصرية والليزر. كما أنها تستخدم قاعدة مطاطية متينة وغير قابلة للانزلاق للتخلص من الحركة غير المرغوب فيها وإنتاج منصة صلبة للألعاب التنافسية.

