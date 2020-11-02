نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حافز البحث عن عمل hrdf.org بوابة طاقات برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حافز البحث عن عمل لأول مرة يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر برنامج حافز البحث عن عمل من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي أطلقت أيضًا برنامج المساعدة المقطوعة، بقصد تأهيل الأيدي العاملة إلى سوق العمل السعودي، بقصد تعزيز فرص هؤلاء الباحثين في الحصول على الوظيفة الملائمة والتي تناسبهم، حيث يقدم “حافز” منظومة متكاملة يتم من خلالها تدريب وتأهيل المستفيدين من البرنامج فضلاً عن أن البرنامج يدعم الباحث عن العمل بمبلغ نقدي شهري حتى يتمكن الباحث عن العمل من الحصول على فرصة العمل، وإن كانت مواصفات المواطن متوافقة مع شروط التسجيل في حافز فإنه سيتم قبوله

التسجيل في حافز

يستفيد من برنامج “حافز” كل الباحثين عن عمل من الجنسين، من الفئة العمرية التي تبدأ من 20عامًا إلى 35 عامًا، ويستلزم على الباحث عن عمل أن يقوم بالبحث عن العمل بشكل جاد، حتى يحصل على وظيفة مستدامة، وليس الاعتماد على المخصص المالي لـ “حافز” كمصدر ثابت للدخل، لأن هذا البرنامج يخصص طوال فترة البحث عن العمل فقط، وينقطع بمجرد العثور على فرصة العمل.

رابط التسجيل في حافز لأول مرة

ويمكن التسجيل في برنامج حافز عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج حافز وهو بوابة طاقات من خلال استخدام الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة، وكذلك الموافقة على الشروط والأحكام.

شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل.

ألا يكون المتقدم للحصول على “حافز” موظفاً أو عاملاً في القطاعين الحكومي أو الخاص.

ألا يكون المتقدم للحصول على “حافز” متدربًا أو طالباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، وألا يكون ممتلك لمؤسسة أو لديه ترخيص نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني.

ومن شروط التسجيل في حافز ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت يعادل 2000 ريال أو أكثر خلال العام السابق من بداية الشهر الذي تقدم فيه على طلب الإعانة.

أن يكون المتقدم مقيماً في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال العام السابق لتقديم طلبه، ألا يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لمؤسسات حكومية.