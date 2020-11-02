نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام التأمينات برقم الهوية والسجل المدني ورابط التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام التأمينات برقم الهوية ، من بين العديد من الخدمات المهمة، التي تقدمها مؤسسة التامينات الاجتماعية السعودية لأبنائها في المملكة، خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، سواء برقم الهوية الوطنية، أو برقم السجل المدني، وذلك تسهيلًا على المستفيدين من خدمات التأمينات في المملكة.

استعلام التأمينات برقم الهوية

تم تأسيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمتابعة كل ما هو متعلق بالتأمينات داخل السعودية، مثل صرف الإعانات والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى طريقة طباعة برنت التأمينات الاجتماعية والتسجيل في خدمات التأمينات أونلاين، وتحصيل الاشتراكات الشهرية من رجال الأعمال، المشاركين في المؤسسة.

وفي واحدة من المبادرات الإلكترونية المهمة، التي اتخذتها المملكة سبيلًا، أتاحت مؤسسة التأمينات رابطًا إلكترونيًا، يتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني، والتحقق بدقة من مدة الاشتراك برقم الهوية في التأمينات، ورسوم الاشتراك المطلوب سدادها.

رابط استعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني

يمكنك الاستعلام عن كل ما يتعلق بك، وبحسابك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، من خلال اتباع عددًا من الخطوات البسيطة والسهلة، والتي يمكنك تنفيذها بسهولة وأنت في منزلك، وذلك كما يلي:

قم بزيارة رابط الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية. قم بإنشاء حساب جديد خاص بك، على الموقع إذا لم يكن لديك حسابًا بالفعل. إذا كان لديك حسابًا، قم بإدخال اسم المستخدم لك، وكلمة المرور السرية. قم بإدخال الرمز المرئي الذي يظهر أمامك على الشاشة. سوف ينقلك موقع التأمينات، إلى الصفحة الرئيسة به. من الصفحة الرئيسة اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية، واضغط عليها. اختر من قائمة الخدمات، أيقونة التحقق من الاشتراك في خدمة التأمينات الاجتماعية. اختر أيقونة التأمين أونلاين. يمكنك الآن إدخال رقم هويتك الشخصية، ورقم السجل المدني، في الخانات المخصصة لهما. اضغط على أيقونة استعلام، وسوف تنتقل مباشرة إلى صفحة الاستعلامات، وسوف تجد بها كل المعلومات التي تبحث عنها بشأن الاشتراك الخاص بك.

الاستعلام عن المستحقات التأمينية

ليست الخدمة الوحيدة، بل يمكنك أيضًا عن طريق موقع التأمينات أن تستعلم عن مستحقاتك التأمينية، وهل لديك أي منها أم أنك قد حصلت عليها كاملة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية. ادخل إلى حسابك بموقع المؤسسة. اختر الخدمات الإلكترونية. اختر خدمة الاستعلام عن المستحقات التأمينية.

رابط الاستعلام عن الاسم في التأمينات الاجتماعية