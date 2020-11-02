نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وطرق معرفة نطاق المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة من الخدمات الإلكترونية المهمة حيث تقدم وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات المميكنة التي تهدف في المقام الأول إلي تيسير الإجراءات على المواطن السعودي والمقيمين بالمملكة، وقد أعدت لتقديم خدماتها الإلكترونية منصة أبشر التي باتت من أشهر منصة إلكترونية يتعامل معها المواطنين والمقيمين في السعودية، وتقدم عبرها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها ومن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية أيضًا وتشترك في تقديمها أيضا وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وأيضًا الاستعلام عن نقل خدمات وافد حيث يمكن للمستخدم إدخال رقم هوية الكفيل، والتي يمكن عن طريقها الاستعلام عن مؤسسة بالاسم أو الاستعلام عن هوية مقيم ومكتب العمل في يسر وسهولة.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

يعتبر من المهم جدا معرفة اسم الكفيل المسؤول عن العامل الوافد، وتقدم وزارة الداخلية خدمة يمكن من خلالها دون الاضطرار إلي تحمل مشقة الذهاب إلى مكتب العمل، الاستعلام عن اسم الكفيل وبياناته، فضلاً عن معرفة وضعه القانوني والمهني، لكن تواجه بعض المستخدمين مشكلة تعيقهم عن معرفة بيانات الكفيل عبر موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، ولحل تلك المشكلة التي تستلزم بيانات مثل رقم الهوية، رقم الإقامة، بعد تسجيل الدخول للموقع، توفر وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي هذه الخدمة.

الاستعلام عن رقم هوية الكفيل برقم الإقامة

على المستخدم الذي يستعلم عن اسم الكفيل استخدام رابط وزارة الخارجية السعودية، وذلك عن طريق بوابة التأشيرات الإلكترونية، التي يمكن للمستخدم من خلالها اختيار بوابة المواطنون والمقيمون.

ويضغط المستخدم على كلمة “مقيم” لتحديد نوع المستعلم، ثم يختار المستخدم طلب زيارة عائلية، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة منه.

تظهر للمستخدم نافذة تشمل على بياناته والتي من بينها اسم الكفيل ورقم هويته.

إذا رغب المستخدم فتح الطلب يجب عليه إدخال رقم السجل المدني، وإدخال رقم طلب المستخدم.

ثم يقوم المستخدم بكتابة الرمز المرئي، ثم يقوم بالضغط على “استعلم”، لكي يتم البدء لتحقيق الخدمة.

نطاق المؤسسة أو ما يسمى نطاق منشأة أيضاً، وقد تم توفير منفذ إلكتروني لهذه الخدمات بسبب حاجة الآلاف من العمالة الوافدة والمقيمين إلى تلك الأمور بشدة.

الاستعلام عن مؤسسة بالاسم موقع وزارة العمل

تمكن وزارة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أي عامل وافد من الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة ونطاق المنشأة الخاصة به، ويتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات السهلة، والتي تبدأ بالدخول إلى إدارة الخدمات الإلكترونية، ومنها يختار المستخدم الاستعلام عن موظف وافد، ثم يقوم بكتابة رقم الإقامة والجنسية، ثم يضغط على “عرض”، بعدها تظهر جميع بيانات المؤسسة وموقفها القانوني.