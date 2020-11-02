نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن لشهر نوفمبر ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن في الساعات الأخيرة، ويُعد حساب المواطن وسيلة من المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض، بعد جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاد كافة الدول وأيضاً أثرت على وظائف العديد من أصحاب الحرف والعمالة الغير منتظمة بجميع أنحاء العالم، وقد أدى انتشار هذا الفيروس إلى صعوبة في المعيشة مما دفع الأفراد يكثرون من البحث عن موعد صرف حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن

كشفت المملكة العربية السعودية عن رابط خاص للاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن، حتى تُمكنهم من معرفة الموعد المحدد للصرف من منازلهم وأيضاً لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس المنتشر، وقد ردت السلطة المسئولة عن البرنامج على تساؤلات البعض عن موعد الصرف، وأنه سوف يتم إيداع الدعم بجميع الحسابات الخاصة بالمواطنين يوم الثلاثاء الذي يوافق 10 من شهر نوفمبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لأهلية حساب المواطن من خلال عدة خطوات جاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

كتابة رقم السجل المدني.

إدراج رقم التحقق البشري.

النقر على زر البحث.

سوف تظهر لنا نتيجة الأهلية في صفحة منفصلة.

الشروط اللازمة للحصول على دعم حساب المواطن 1442

يجب توافر عدة شروط في المواطن المتقدم لحصوله على دعم حساب المواطن، وقد أوضحت السلطة المسئولة بالبرنامج عن هذه الشروط، وتمثلت في التالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عند التقديم عن 35 عاماً.

يجب ألا يزيد راتبه الشهري عن 10 آلاف ريال.

يشترط إقامته في المملكة العربية السعودية لمدة 12 شهراً.

يجب ألا يكون لديه عقارات تُزيد من دخله.

يجب ألا يكون لديه سجل ضريبي أو تجاري.

المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم حساب المواطن

هناك عدة متطلبات لحصول المواطن السعودي على دعم حساب المواطن، وجاءت هذه المتطلبات كالتالي: