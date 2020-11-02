نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف الأهلي المصرفي للتمويل 1442 خطوات التسجيل البنك الأهلي التجاري NCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف الأهلي المصرفي للتمويل 1442 الشخصي يبحث عنه الكثير لمعرفة كيفية التسجيل في البنك الأهلي التجاري NCB، حيث يعتبر البنك الأهلي من رواد البنوك في جميع أنحاء الوطن العربي، ويُقدم عدد كبير من الخدمات المصرفية لعملائه، ويحرص على توفير وقت وجهد العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم بشكل سهل وسريع، ولذلك قام بتوفير خدمة الهاتف المصرفي؛ لإتمام مختلف التعاملات المصرفية بكل سهولة ويسر.

رقم هاتف الأهلي المصرفي للتمويل

يوفر البنك الأهلي التجاري NCB بعض الأرقام الخاصة بالتعاملات المصرفية، ويستطيع أي عميل من خلال هذه الأرقام الاستفسار عن عدد كبير من الخدمات المصرفية، والحصول على بعض التسهيلات الخاصة بإنهاء كافة التعاملات المالية، والخدمة متاحة طوال اليوم على مدار 24 ساعة،

ويُمكن الاتصال على:

رقم الهاتف المصرفي التالي 8007600000 من داخل المملكة السعودية

وللتواصل من خارج المملكة على الرقم +966(2)6049808

أما رقم الهاتف المصرفي المرتبط بعملاء وسام الأهلي من داخل المملكة هو 8002442424

ومن خارج المملكة فيمكنك الاتصال على الرقم +966(2)6049808

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

خدمات كثيرة تقدم إلكترونياً بجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، مثل مصرف الراجحي، والتقديم لطلب قرض شخصي، وللتسجيل في البنك الأهلي التجاري، يجب عليك الدخول على موقع البنك الأهلي الالكتروني، ومنه يتم فتح حساب جاري، والدخول على الأهلي اون لاين، أو الذهاب إلى أحد فروع البنك الأهلي التجاري، ثم فتح حساب مصرفي خاص بك، وبعد ذلك قم بالاتصال علي رقم خدمة العملاء التالي 920001000 لطلب التسجيل في الخدمة.

خطوات التسجيل في البنك الأهلي التجاري

بعد الدخول على موقع البنك الهلي التجاري الإلكتروني

قم باختيار اللغة التي ترغب فيها، فكل ما عليك هو الضغط على رقم واحد للغة العربية أو رقم 2 للغة الإنجليزية.

بعد ذلك اضغط على رقم 9 للحصول على مساعدة خدمة العملاء بشكل مباشر.

ثم اضغط على رقم 2 للتسجيل في الخدمة

وهنا عليك إدخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

ومن البنوك التي تقدم خدمات إلكترونية بنك البلاد اون لاين، وكذلك خدمات متعددة في بنك الجزيرة، والجدير بالذكر أن خدمات الهاتف المصرفي التي يحصل عليها العملاء كثيرة ومتنوعة، ومنها خدمات السداد الخاصة بدفع فواتير الكهرباء والمياه، والخدمات المرتبطة بكافة الحسابات البنكية، بالإضافة إلى خدمة كويك باي.