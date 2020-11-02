نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء | الحصول على قرض شخصي مصرف alinma في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت مواطنًا في المملكة العربية السعودية، وتُريد شراء سيارة، أو بناء مسكن، أو إعانة للتعليم، فإنه من الممكن الحصول تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء alinma، ما دامت توافرت الشروط والضوابط التي وضعها البنك لضمان حقه، فيما يأتي ذلك بخطوات بسيطة، عبر الموقع الإلكتروني للمصرف على شبكة الإنترنت، مواكبة مع توجه المملكة في رقمنه الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في البنوك التي تتعامل بالأرقام مع العملاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى التعاملات الدولية التي تقوم بها يوميّا.

ومصرف alinma، أحد أشهر البنوك في السعودية، الذي يتميز بطرح الحلول التمويلية، بهدف تحسين أحوال المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على كثير من الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل، واليتامى والنساء الأرامل والمطلقات، إذ انطلق هذا البنك قبل 12 عامًا في العاصمة الرياض، ولاقى إقبالا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، نظرًا للخدمات الميسرة التي يقدمها، وبرامج التمويل المختلفة.

الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء

وننشر من خلال موقعنا، كيفية الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الإنماء في المملكة، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في الاستفادة من العروض التمويلية دون تحويل الراتب الشهري الذي يحصلون عليه من وظيفتهم، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يجب في البداية، تسجيل الدخول إلى موقع البنك على شبكة الإنترنت.

ثمّ نختار نوع القرض الذي نريد الحصول عليه من البنك من خلال حاسبة تمويل بنك الإنماء .

. يلي ذلك إدخال اسم العميل، ثم رقم الهوية، والعمر، وتاريخ الميلاد.

في الخطوة التالية، يجب تسجيل اسم المؤسسة التي يعمل فيها، وقيمة الراتب الشهري.

بعد ذلك، يجب إدخال رقم الهاتف الجوال.

وبالنسبة للخطوة التالية، فيجب تحديد الوقت المناسب للتواصل مع خدمة عملاء البنك، إذ يكون ذلك خلال يوم من التسجيل.

أخيرًا، الذهاب إلى أقرب فرع للبنك، بالأوراق والمستندات التي تؤكد الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

شروط الحصول على قرض مصرف alinma