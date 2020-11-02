نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي مباشر للافراد طريقة التسجيل في تطبيق مباشر للافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي مباشر للافراد من الخدمات الالكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي للأشخاص حتى يسهل عليهم الإطلاع على العديد من الخدمات الالكترونية المصرفية مثل تفاصيل حول الحساب والتحويلات الداخلية أو الخارجية وأيضًا تعديل بيانات الحساب وتغير الرقم السري بالإضافة إلى خدمة دفع الفواتير الإلكترونية، لذلك يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في تطبيق مباشر للأفراد والاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يعلن عنها المصرف.

التسجيل في الراجحي مباشر للافراد

مصرف الراجحي يقدم تلك الميزة السهلة التي تجعل العملاء يستفسرون ويتابعون الخدمات من خلال تلك الخدمة الالكترونية وهو التسجيل عن طريق الأون لاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصرف ويتم التسجيل في الخدمة الالكترونية من خلال الخطوات الآتية:

القيام بتسجيل رقم الجوال الخاص بك من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة بالمملكة العربية السعودية. نقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لبنك الراجحي. نقوم بالضغط على تطبيق مباشر للافراد والتي سوف نجدها على اليسار في الجزء العلوي من الصفحة. نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي إدخال رقم الصراف الآلي. ندخل الرقم السري للبطاقة الخاصة بنا التابعة للصراف الآلي. ندخل رقم الحاسب الخاص بمصرف الراجحي. نقوم بالضغط على كلمة مربع دخول. نحدد اسم المستخدم الذي نريد وكلمة المرور. سوف يتم إرسال رمز تفعيل إلى رقم الجوال المرتبط بالحساب. نقوم بإدخال رمز التفعيل وبذلك قد تم الاشتراك والتسجيل في الراجحي مباشر للافراد.

تطبيق مباشر للافراد

يمكن لعملاء المصرف التسجيل بكل سهولة في التطبيق والاستفادة لكل سهولة من الخدمات المصرفية وذلك من خلال تسجيل الدخول وإنشاء الحسابات عبر الهواتف بجميع أنواعها ويتم ذلك في أقل وقت وبدون أي مجهود، ومن أجل تحميل تطبيق مباشر للافراد الراجحي الخاص بنظام الأندرويد الدخول إلى جوجل بلاي لتحميل تطبيق مباشر للافراد الراجحي.

خدمات مصرف الراجحي

يقدم المصرف العديد من الخدمات وأهمها هو تمويل الراجحي الجديد والذي يعمل على توفير كل ما يحتاج إليه العميل من قروض وخدمات مصرفية دون تعقيدات، كما أن المصرف يدعم أيضًا التمويل العقاري وتمويل الشركات وتمويل الأفراد ويمكن الحصول على قروض من مصرف الراجحي بدون كفيل أو تحويل راتب الشركة للمصرف وتعتبر تلك الخدمات من الخدمات التي تخدم المصلحة العامة للملكة العربية السعودية.