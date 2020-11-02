نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم في السعودية عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الآن الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم بعد أن قامت وزارة الاستثمار والتجارة بتصميم موقع رسمي خاص بها للاستعلام عن الخدمات التي تقوم بتقديمها وزارة التجارة والاستثمار وذلك تسهيلاً للمواطنين والمقيمين، وإن كنت لا تريد أو لا تستطيع التواصل معهم عبر الموقع الرسمي على الانترنت يمكنك التواصل معهم هاتفياً على الرقم الساخن الخاص بوزارة التجارة والاستثمار، ولكن لاحظ أن الرقم الساخن له ساعات عمل محددة يتم فيها استقبال المكالمات، بينما الموقع الرسمي يمكنك التواصل معهم من خلاله في أي وقت.

الاستعلام عن الاسماء التجارية

قامت وزارة الاستثمار والتجارة بتوفير خدمة الاستعلام عن السجل التجاري والاستعلام عن الاسماء التجارية بعدة طرق مختلفة فمنها، من خلال الموقع الرسمي لهم، أو من خلال الرقم الساخن، أو من خلال الذهاب إلى مقر المركز التجاري، يمكنك الاستعلام عن الاسم التجاري من حيث حالته أو مدى استخدامه أو معرفة الاسماء المشابهة للاسم الذي تبحث عنه، وعند الاستعلام توفر لك الوزارة التجارية جميع المعلومات الخاصة بالاسم من حيث معرفة نوع الاسم التجاري وحالته ورقمه.

رابط الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم

يمكنك الاستعلام عن اسم السجل التجاري الخاص بك عن طريق الانترنت من خلال اتباعك لهذه الخطوات التي نوضحها.

قم بالدخول على رابط خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار ومتابعة الخطوات.

سوف يظهر لك صندوق البحث عن الاسماء التجارية من خلال خدمة السجل التجاري المقدمة.

قم بكتابة الاسم التجاري واختر نوعية البحث (مطابق / تقريبي).

سوف تظهر لك البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم عبر الهاتف

الكثير لا يتوفر لديهم اتصال بالانترنت، والبعض لا يستطيع التواصل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، والبعض يفضل الذهاب بنفسه إلى مكتب خدمة العملاء السئ في هذا أن له عدد ساعات رسمية محددة للعمل وعي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء طوال الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال هذه المدة يمكنك الاستفسار أو طلب اي خدمة منهم، وكذلك الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم كما يمكنك الاتصال بهم هاتفياً بدون الذهاب إلى المقر الخاص بهم عن طريق هذا الرقم 920000667 يمكنك من خلاله الاستفسار عن الاسم التجاري أو أي خدمات آخرى.