نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 36 نوفمبر 2020 مواعيد الصرف وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين في المملكة معرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 والشروط التي أطلقتها المملكة للحصول على الدعم، وذلك بعد أن صدرت نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، وأتاحت المملكة إمكانية الاستعلام عنها من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج، والذي يُوضح الخطوات الخاصة بالتعامل معه وأيضًا إمكانية إرسال الاستفسارات والتساؤلات والشكاوى من خلاله، لسهولة التواصل ما بين المواطنين والجهات الرسمية.

حساب المواطن الدفعة 36

اعتادت المملكة على إصدار دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي من الممكن أن يسبق الصرف هذا التاريخ بيوم أو يليه بيوم وذلك في حالة صادف هذا الموعد إجازة رسمية للعاملين بالمملكة، ومن المقرر أن تُصرف الدفعة 36 حساب المواطن في يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر 2020 للمواطنين المستوفين لشروط الصرف، والذي ظهرت نتائج أهليتهم للحصول على الدعم.

شروط تسجيل حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط التي لابد من توافرها في المواطنين المتقدمين أو الحاليين للحصول على الدعم، وذلك سعيًا من المملكة وراء وصول المُساعدات إلى المستحقين وأكبر عدد من المحتاجين بالمملكة، بعد صرف حساب المواطن الدفعة 35، وجاءت الشروط الخاصة بحساب المواطن :

أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي الجنسية وفردًا مُستقلًا.

أن يتناسب الدخل الخاص به مع الحد الأعلى لاستحقاق حساب المواطن.

ألا يكون المواطن المتقدم لديه أي سجلات تجارية داخل أو خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يقل العمر الخاص به عن 35 عام.

أن يكون مُقيم في المملكة بشكل دائم ولا يقيم خارجها.

وقف التسجيل للمواطنين الجُدد إلى أن يتم النظر في الطلبات والشروط الجديدة، وذلك منذ دفعة مارس 2020.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن أو معرفة قيمة الدفعة المُستحقة لهم، من خلال إتباع الخطوات التالية :