نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل 30.000 ريال سعودي وبدون تحويل راتب وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العديد من البنوك بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية التي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم لذياده الدخل المالي لهم، ومن ضمن هذه الخدمات التمويلية التي يقدمها العديد من الشركات البنوك، البنك السعودي الإستثماري فهو من اهم وافضل البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية التي قد تساعد المواطنين الذين يعانون من أزمات مالية، ويرغبون في عمل مشروع خاص بهم لذياده دخلهم المالي، لذا يقدم البنك السعودي الإستثماري تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي وبدون تحويل راتب، والذي لا يشترط البنك في تحويل راتب المستفيد لتسديد قيمة القرض، حيث أن البنك يمتلك العديد من المميزات في الخدمات التمويلية، ومن أهمها انه متوافق معا أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز تمويلاته بأطول فترة سداد، ولذا سوف نوضح لكم من خلا موضعنا هذا كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من خلال البنك السعودي الاستثماري والشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من البنك السعودي الإستثماري

حدد البنك السعودي الإستثماري بعض الشروط التي يجب توافرها وذلك من اجل الخصول علي التمويل الشخصي، لذا يجب علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين يرغبون في الحصول علي التمويل أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة

لا يمكن للمتقدم أن يقل في العمر خمسة وعشرون عاما وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي من السعودي الاستثماري. عند تسديد اخر قسط للحاصل علي التمويل لا يزيد عمرة عن ستون عام. لا بد للمتقدم أن يعمل بأحدي الجهات المتعمدة لدي البنك. لا بد أن يقل الرتب الشهري للمتقدم عن خمسة عشر ألف ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي التمويل من البنك السعودي الاستثماري. لا يمكن أن تقل مدة خدمة المستفيد في الوظيفة عن ثلاثة اشهر. لا بد أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل

يمكن للمتقدمين الراغبين في الحصول علي التمويل من البنك السعودي الاستثماري أن يتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة، وذلك من اجل الحصول علي التمويل مثل تقديم نموذج طلب التمويل وكتابة جميع البيانات،يمكن تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ويشترط أن تكون البطاقة سارية المفعول أثناء التقديم علي طلب التمويل، يلزم تقديم خطاب من جهة العمل موضح بها قيمة الراتب الأساسي وتاريخ البدء الوظيفة، يمكن للمتقدم شهادة تعريف الراتب الشهري من جهة العمل الحالية، يمكن إحضار بكافة العمل بها رتبتك الحالية عن التقديم أن كانت متاحة.