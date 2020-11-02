نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري للاستعلام عن برامج تمويل وشراء الأراضي والمساكن في المقال التالي
عمر شويل - جدة اهتمت السعودية كثيرًا ببرامج دعم الإسكان، في إطار تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، فيما يمكن القيام بعمل استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري 1442هـ، وذلك لمعرفة سداد القروض التي استفاد منها المواطنون في الحصول على وحدة سكنية جاهزة بالشراء، أو تمويل من أجل البناء، أو لتمويل دعم تمويل قائم، وغيرها من الأغراض المختلفة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان، لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الصندوق على شبكة الإنترنت واتباع عدد من الخطوات البسيطة.
ويقدم هذا الصندوق خدماته للمواطنين، منذ نحو 45 عامًا، إذ جرى إنشاؤه في العاصمة الرياض في عام 1394هـ، الموافق 1975م، وذلك بهدف إقراض المواطنين، ليتمكنوا من الحصول على سكن خاص، إذ يُعد أحد الصناديق المالية الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، بل تحقيق مفهوم التنمية العقارية لتمويل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، فيما وصل رأس ماله إلى أكثر من 83 مليار ريال سعودي.
استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري
وننشر من خلال موقعنا، كيفية القيام بعمل استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في معرفة إنجاز هذه الخدمة إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الصندوق عبر الإنترنت:
- في البداية، يجب الولوج إلى موقع الصندوق عبر شبكة الإنترنت.
- ثمّ يجب الدخول إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- يلي ذلك، إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر، والرمز المرئي، والنقر على دخول.
- بعد ذلك، ننتقل إلى الصفحة الرئيسية، ليدخل المستخدم رقم السجل المدني، ثم يكتب رقم الهوية الوطنية.
- أخيرًا، يمكن ظهور جميع البيانات التي يرغب في معرفتها المستخدم، ومنها القروض، ومواعيد سداد الأقساط.
تسجيل دخول صندوق التنمية العقاري
وحتى يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، فلا بد من إنشاء حساب عليه، أولا، وهو ما يمكن عمله بخطوات بسيطة، عبر الموقع على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- في البداية، يجب الولوج إلى موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.
- ثم ننقر على “التسجيل”.
- علينا بعد ذلك، إدخال بيانات الأسرة بشكل دقيق، حتى ننتهي من إكمال المهمة بنجاح.
- وبعد إدخال البيانات المطلوبة، يجب النقر على “التالي”.
- من الضروري تفعيل الحساب عبر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل.
- أخيرًا، تمت المهمة بنجاح، ويمكننا فتح الحساب الجديد، والقيام من خلاله بإنجاز الخدمات التي نرغب فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري للاستعلام عن برامج تمويل وشراء الأراضي والمساكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.