نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري للاستعلام عن برامج تمويل وشراء الأراضي والمساكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمت السعودية كثيرًا ببرامج دعم الإسكان، في إطار تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، فيما يمكن القيام بعمل استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري 1442هـ، وذلك لمعرفة سداد القروض التي استفاد منها المواطنون في الحصول على وحدة سكنية جاهزة بالشراء، أو تمويل من أجل البناء، أو لتمويل دعم تمويل قائم، وغيرها من الأغراض المختلفة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان، لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الصندوق على شبكة الإنترنت واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

ويقدم هذا الصندوق خدماته للمواطنين، منذ نحو 45 عامًا، إذ جرى إنشاؤه في العاصمة الرياض في عام 1394هـ، الموافق 1975م، وذلك بهدف إقراض المواطنين، ليتمكنوا من الحصول على سكن خاص، إذ يُعد أحد الصناديق المالية الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، بل تحقيق مفهوم التنمية العقارية لتمويل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، فيما وصل رأس ماله إلى أكثر من 83 مليار ريال سعودي.

استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري

وننشر من خلال موقعنا، كيفية القيام بعمل استعلام بالسجل المدني في الصندوق العقاري 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في معرفة إنجاز هذه الخدمة إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الصندوق عبر الإنترنت:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الصندوق عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ يجب الدخول إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر، والرمز المرئي، والنقر على دخول.

بعد ذلك، ننتقل إلى الصفحة الرئيسية، ليدخل المستخدم رقم السجل المدني، ثم يكتب رقم الهوية الوطنية.

أخيرًا، يمكن ظهور جميع البيانات التي يرغب في معرفتها المستخدم، ومنها القروض، ومواعيد سداد الأقساط.

تسجيل دخول صندوق التنمية العقاري

وحتى يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، فلا بد من إنشاء حساب عليه، أولا، وهو ما يمكن عمله بخطوات بسيطة، عبر الموقع على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية: