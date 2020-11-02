تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ريال من اكسترا بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من شركة اكسترا بدون كفيل ولا تحويل الراتب وابسط التمويلات الشخصية بشروط سهلة وبسيطة، حيث يقدم شركة اكسترا تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلا ومسيرة بقيم مناسبة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النقاط وشروط تمويل اكسترا التي تم التركيز عليها حيث يبحث الكثيرين من الأسر التي أصبحت غير قادرة علي تحمل مستوي المعيشة، حيث أعلن شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الشخصية حيث تساعدهم في فتح مشروع أو تسديد أقساط أو الزواج وهي خدمة مقدمة من شركة اكسترا السعودية، ومن اشهر وافضل الشركات التي تعمل علي تقديم الخدمات التمويلية ويبدأ من 4000 ريال سعودي، وها نحن الأن نوضح لكم عن طريقة الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ألف ريال من شركة اكسترا بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

شروط تمويل شخصي من شركة اكسترا

تمويل شخصي من شركة اكسترا بدون كفيل ولا تحويل الراتب وابسط التمويلات الشخصية بشروط سهلة وبسيطة كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم من بين 21 عاما إلي 25 عاما.

يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى للداخل الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما ولا يمكن ألا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون جهة العمل معتمدة من برنامج تسهيل التي يعمل بها.

مزايا التمويل من شركة اكسترا

تتميز التمويل الشخصي من شركة اكسترا بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقيمة التمويل تصل إلي ضعف الراتب وبفترة سداد طويلا تصل إلي 24 شهر، وذلك موافقة مبدئية في أقل من دقيقة، حيث يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أعلن شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين لتلبية أحتياجاتهم الشخصية ومساعدتهم في فتح مشروع خاص بهم، حيث يقدم شركة اكسترا تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ألف ريال سعودي ويبدأ من 4000 ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم الحصول علي تمويل شخصي من شركة اكسترا

الدخول علي موقع الإلكتروني الرسمي من شركة اكسترا للتمويل الشخصي وهي فرع من شركة الإلكترونية المتحدة في المملكة العربية السعودية، يجب عليك قراءة وفهم الشروط والقوانين بمجرد استخدامك للموقع الإلكتروني حتي يحصل العميل التمويل بكل سهولة ويسر.