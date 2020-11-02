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عمر شويل - جدة أصبح اليوم عملية نقل كفالة الخادمة، أو أي عامل من العمالة المنزلية من الأمور البسيطة التي لا تستدعي بذل الكثير من الجهد أو الوقت، حيث عملية نقل الكفالة بشكل عام قد عملت الحكومة على السماح للمواطن بتنفيذها بشكل إلكتروني، ودون الحاجة للتوجه الى الوزارات أو الجهات المعنية، أو القيام بأي من الإجراءات اليدوية التي سبق العمل بها من قبل، فقط ليس على صاحب العمل إلا التعامل من خلال منصة ابشر الإلكترونية عبر الحساب الخاص به ، إضافة الى حساب صاحب العمل الذي سيتم نقل الكفالة إليه على المنصة، وهو ما نتعرف عليه اليوم وطريقة نقل كفالة الخادمة و ما هي الشروط المطلوبة لتنفيذ عملية النقل و الرسوم المطلوب سدادها .

طريقة نقل كفالة الخادمة “العامل المنزلي” و الشروط والرسوم المطلوبة

وبداية نستعرض معكم الشروط التي حددتها وزارة العمل ، حتى يمكن للمواطن أن يقوم بنقل كفالة الخادمة أو أي عامل منزلي لديه بطريقة صحيحة، و هي كالتالي :

يجب أن يقوم كلا من الكفيل القديم للخادمة و الكفيل الجديد لها بالموافقة على عملية النقل.

يجب أن لا يكون هناك على الكفيل الجديد أي مخالفات سواء كانت تلك المخالفات مرورية أو خاصة بقانون العمل.

يجب أخذ موافقة مكتب العمل على عملية نقل الكفالة.

يجب القيام بتسديد كافة الرسوم المطلوبة لعملية نقل كفالة خادمة، وهي تقدر بحوالي 2000 ريال سعودي في أول عملية نقل كفالة، أما رسوم عملية النقل الثانية فهي تقدر بحوالي 4000 ريال سعودي، أما العملية الثالثة فالرسوم حوالي 6000 ريال سعودي.

الخطوات التي يجب القيام بها عند نقل كفالة خادمة

أما عن الإجراءات و الخطوات التي يجب القيام بها من أجل عملية نقل كفالة الخادمة، فهي كما سبق و أشرنا إلى أنها تتم بالكامل بشكل إلكتروني وذلك من خلال ابشر ، والتي يقوم بالجزء الأول منها الكفيل القديم كالتالي :

يقوم الكفيل القديم بالدخول إلى حسابه الخاص عبر منصة ابشر

يقوم بالتوجه الى قائمة خدماتي.

يقوم بعدها الكفيل القديم بالضغط على كلمة “الجوازات”

يقوم بعدها الكفيل القديم بالضغط على كلمة “نقل الخدمات”.

يقوم بعدها الكفيل القديم بادخال كافة البيانات المطلوبة للخادمة وهي : ( رقم الإقامة وتاريخ ميلادها ) .

يقوم بعدها الكفيل القديم بادخال بيانات الكفيل الجديد .

سوف يصل رمز إلى جوال الكفيل القديم، في رسالة نصية للتأكيد على عملية نقل الكفالة

يقوم الكفيل القديم بإدخال الرمز لتأكيد عملية النقل .

يأتي بعد ذلك الخطوة الخاصة بالكفيل الجديد، و هي تعد الخطوة الأخيرة في عملية نقل كفالة الخادمة حيث يقوم صاحب العمل الجديد ، وهي كالتالي :

تسديد الرسوم المطلوبة من خلال خدمة سداد المدفوعات الحكومية ، سواء عبر الحساب البنكي أو عبر الصراف الآلي

الدخول بعدها إلى حسابه الخاص في منصة أبشر .

التوجه الى قسم خدماتي.

الضغط على نقل الخدمات .

الموافقة على نقل كفالة الخادمة إلى اسمه.

وبهذا تكون انتهت عملية نقل كفالة الخادمة من الكفيل القديم ، إلى صاحب العمل الجديد أو الكفيل الجديد لها، ولكن مؤخرا ورد تساؤل الى الحساب الرسمي لمديرية الجوازات على موقع التغريدات ” تويتر” ، تساءل فيه عن إمكانية نقل كفالة خادمة قبل أن يقوم بإصدار الإقامة الخاصة بها، ليؤكد السحاب الرسمي بإنه لا يمكن للكفيل أن يقوم بنقل كفالة أي من العمالة المنزلية إلا بعد إتمام عملية إصدار هوية مقيم، و هذا بالطبع يستلزم أن يتم اصدار إقامة الخادمة أولًا ، وبعدها يتم نقل الخدمات.

كيف يتم الحصول على النموذج المخصص في عملية نقل كفالة الخادمة ؟

كما ورد تساؤلات عديدة حول النموذج الذي يجب استخدامه ، في عملية نقل كفالة الخادمة من الكفيل القديم غلى الجديد، وهو ما أجاب عنه الحساب الرسمي لمديرية الجوازات بأنه لا يوجد نموذج مخصص في عملية نقل الكفالة، وذلك بعد أن أصبحت عملية النقل تتم بالكامل إلكترونيا من خلال منصة ابشر الالكترونية لم يعد هناك حاجة للنموذج ويكفي تقديم الطلب عبر ابشر وموافقة صاحب العمل الجديد على النقل.

ما هي المدة المطلوبة لإتمام عملية نقل كفالة الخادمة ؟

كما أشار الحساب الرسمي لمديرية الجوازات، إلى أن عملية نقل كفالة الخادمة لا تستغرق سوى بضعة أيام فقط، تبدأ منذ تقديم الكفيل القديم لطلب نقل الكفالة و حتى الموافقة على الطلب عن طريق الكفيل الجديد، وهي كحد أقصى لا تزيد عن 15 يوم فقط .

يجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمملكة، قد أتاحت للعمالة المنزلية أن يقوموا بنقل خدماتهم من صاحب عمل إلى صاحب عمل جديد في حالات محددة .