نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن صرف إعانات التأهيل الشامل الجديد بأثر رجعي بشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف إعانات التأهيل الشامل سيتم بأثر رجعي، وذلك لصالح المستفيدين من البرنامج، وذلك بعد أن طُرحت الكثير من الأسئلة بخصوص سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد وموعد الصرف بأثر رجعي لمن تأخروا في الصرف بسبب الأحداث الجارية في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الموارد أنه في حال كان إيقاف الصرف بسبب تحديث بيانات المستفيدين، فيمكن التحديث قبل مرور ثلاثة أشهر، وتساءل الكثير عن شروط التأهيل الشامل الجديدة رغبة في التعرف على من هم المستبعدين من التأهيل الشامل 1442.

سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد

ساهمت وزارة الموارد البشرية في صرف العديد من برامج الدعم إلى المواطنين ومن بينها سلم إعانات التأهيل الشامل والتي يتم صرفها لصالح ذوي القدرات الخاصة، سواء أصحاب الإعاقات الجسدية أو البصرية، والتي تعيق القدرة على العمل في أي منصب.

شروط التأهيل الشامل الجديدة

ينبغي أن يكون الشخص مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا بد ألا يكون عمر المتقدم أكثر من 45 عام.

يشترط الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تطلبها وزارة الموارد البشرية.

كم راتب التأهيل الشامل

يتم صرف مبلغ 4 آلاف ريال سعودي لصالح المكفوفين والصم والبكم.

يُصرف مبلغ 10 آلا ريال سعودي لصالح المصابين بالصم والبكم في آن واحد.

المتأخرين في النمو يحصلون على 4 آلاف ريال سعودي، وكذلك أصحاب متلازمة مارفان.

يصرف 20 ألف ريال سعودي لصالح الصم والبكم والمصابين بشلل رباعي في آن واحد.

المصاب بخلع في المفصل يحصلون على 10 آلاف ريال سعودي.

التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة

ويمكن الاستعلام عن قبول طلبك للانضمام في التأهيل الشامل من خلال موقع وزارة الموارد البشرية برقم الهوية ورمز التحقق، الذي يتكون من خمس أرقام.

المستبعدين من التأهيل الشامل

وهناك أيضًا مستبعدين من سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد وهم يتمثلون في الشخص المتوفي بعد انضمامه إلى البرنامج، وأيضًا الشخص الذي شفي من الإعاقة، وكذلك السفر خارج المملكة للإقامة مع العائلة، بالإضافة إلى عدم تحديث البيانات الشخصية في الفترة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعقب تجاوز المستفيد عمر ال 45 عام.