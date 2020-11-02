نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال طلبات قبول وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف وشروط اللحاق بها في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت بوابة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية ابتداءاً من اليوم الاثنين في استقبال طلبات شغل وظائف الجوازات المُقدمة من قبل أبشر للتوظيف التي قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عنها في وقت سابق ،حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي رجال وعلى من يريد التقديم وتسجيل طلب شغل الوظيفة التقدم لـ بوابة أبشر للتوظيف.
ميعاد استقبال طلبات قبول وظائف الجوازات أبشر
قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالتوضيح عن موعد قبول طلبات وظائف الجوازات حيث إنه سيبدأ استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر للتوظيف خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ.
طريقة التقديم على وظائف الجوازات
يمكن للمتقدم على وظائف الجوازات من تسجيل طلباته من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول على بوابة أبشر للتوظيف.
- الذهاب إلى الوظائف النشطة.
- اختيار وظائف المديرية العامة للجوازات.
- اختيار التقديم على وظيفة جندي.
- تعبئة الحقول المطلوبة بدقة.
- إرسال الطلب مع التأكيد على أن إرسال الطلب لا يعني القبول في وظائف الجوازات.
شروط وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف
من الشروط الموضحة من قبل الجهات المختصة للتقديم على وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف هي الشروط الآتية:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
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