نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال طلبات قبول وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف وشروط اللحاق بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت بوابة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية ابتداءاً من اليوم الاثنين في استقبال طلبات شغل وظائف الجوازات المُقدمة من قبل أبشر للتوظيف التي قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عنها في وقت سابق ،حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي رجال وعلى من يريد التقديم وتسجيل طلب شغل الوظيفة التقدم لـ بوابة أبشر للتوظيف.

ميعاد استقبال طلبات قبول وظائف الجوازات أبشر

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالتوضيح عن موعد قبول طلبات وظائف الجوازات حيث إنه سيبدأ استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر للتوظيف خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات

يمكن للمتقدم على وظائف الجوازات من تسجيل طلباته من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة أبشر للتوظيف. الذهاب إلى الوظائف النشطة. اختيار وظائف المديرية العامة للجوازات. اختيار التقديم على وظيفة جندي. تعبئة الحقول المطلوبة بدقة. إرسال الطلب مع التأكيد على أن إرسال الطلب لا يعني القبول في وظائف الجوازات.

شروط وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف

من الشروط الموضحة من قبل الجهات المختصة للتقديم على وظائف الجوازات بوابة أبشر للتوظيف هي الشروط الآتية: