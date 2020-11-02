نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول علي التمويل بضمان العقار من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل بضمان العقار، يعتبر من اهم التمويلات الموجودة في مصرف الراجحي نظرا لما يعمل عليه المصرف من شريحه عاليه من المواطنين وتقديم الخدمات التمويلية مثل التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي والذي يمكن الحصول عليه في 30 دقيقه، ويتميز المصرف بفترات سداد مريحه للمواطنين حسب رغبه المواطن في السداد ويتميز أيضا بالخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطن تنفيذها من خلاله.

التمويل بضمان العقار

التمويل بضمان العقار، يمكن للمواطني السعودي بالحصول علي التمويل بضمان العقار مصرف الراجحي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية بضمان العقار الذي يمتلكه المواطن السعودي بطريقه سهله للحصول علي المبلغ المطلوب من التمويل، كما يمكن للمواطنين الحصول علي الخدمات الإلكترونية من مصرف الراجحي مثل فتح محفظه ماليه إلكترونية من مصرف الراجحي، ويحتسب قيمه التمويل بضمان العقار إلي قيمه العقار المحدد وإضافة قيمه الأقساط الشهرية، ومن اهم شروط التمويل بضمان العقار:

التمويل بضمان العقار متاح لجميع المواطنين السعوديين.

الحد الأدنى للمرتبات 5000 ريال للقطاع الحكومي و 7500 ريال للقطاع الخاص.

يمكن اخذذ الدخول المثبتة الأخري بحد اقصي للتمويل 50% من قيمتهم.

مزايا التمويل بضمان العقار

يمكن للمواطنين السعوديين الحصول علي التمويل بكل سهوله من مصرف الراجحي لان التمويل يتميز بعده مميزات تجعله مختلف عن المميزات الأخري وهي:

حدود تمويليه مرتفعه بحيث يوفر المصرف تمويلا يبدأ من 50000 ريال ويصل إلي 3000000 ريال للمواطنين العاملين أصحاب الرواتب الثابتة الممتلكون للعقارات.

نسبه التمويل إلي قيمه العقار بحيث يكون التمويل تصل نسبته إلي 70% من قيمه العقار المبني و60% من قيمه الأراضي.

تامين تكافلي علي الحياه حيث يقوم المصرف بمساعده عائلتك إذا تعرضت لمشكله مثل الوفاة أو العجز لا قدر الله بتغطيه تأمينية تصل إلي 500000 ريال.

فترات سداد مرنه تصل 240 شهرا إضافة إلي هوامش ربح تنافسيه وخيار السداد المبكر.

تمويل سهل وسريع ويعتمد علي الاعتمادات لمجموعه فوريه من الحلول تتناسب مع مختلف أنواع العقارات.

الحصول علي التمويل بضمان العقار

يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول علي التمويل بضمان العقار عن طريق الخطوات الأتية لضمان نجاح تقديم الطلب الكترونيا عبر مصرف الراجحي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص مصرف الراجحي. اختيار التمويل الشخصي. الضغط علي المزيد من التمويل بضمان العقار. الذهاب إلي اسفل الصفحة. الضغط علي التقديم من خلال الموقع الإلكتروني. إدخال جميع البيانات صحيحه

وبعدها سوف يتم إرسال طلب وسوف يقوم الرد علي المواطن في اسرع وقت ممكن، كما يمكن أيضا للمواطنين الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل يصل إلي 50000 ريال.