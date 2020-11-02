نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مستحقات تأمينية مؤسسه التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستحقات تأمينية، تعتبر من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعية، كما عملت مؤسسه التأمينات الاجتماعية علي الاشتراك والاستعلام عن راتب التأمينات بالهوية الكترونيا عبر الموقع، نظرا لان التأمينات الاجتماعية تعتبر من اهم واكبر المؤسسات الموجودة بالمملكة والتي تعمل علي تقديم الخدمات للمواطنين وحماية كافه حقوقهم من الضياع.

الاستعلام عن مستحقات تأمينية

تتميز التأمينات الاجتماعية بالمملكة علي تقديم كافه خدماتها الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسه حيث يمكن للمواطن أيضا إلغاء اسم من التأمينات الاجتماعية الكترونيا، ونظرا لرؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي الهادف لوصول المملكة له وتقديم جميع الخدمات الكترونيا للمواطن وذلك أيضا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل الاتصال بها، حيث اصبح للمواطن التحقق من وجود مستحقات تأمينية له لم تصرف من مؤسسه التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الوسائل المعتمدة من التأمينات الاجتماعية.

شروط الاستعلام عن مستحقات تأمينية

يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن مستحقات تأمينية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسه التأمينات الاجتماعية، فيمكن للمواطنين الاستعلام وذلك بعد استيفاء الشروط الأتية لضمان نجاح الاستعلام:

توافر هويه ساريه للمواطن.

يمكن البحث أيضا برقم حفيظه النفوس.

يجب أن يكون المواطن مدرج بمؤسسه التأمينات.

كيفيه الاستعلام عن مستحقات تأمينية

يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام الكترونيا عن مستحقات تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعية ، ولضمان نجاح الاستعلام عن مستحقات تأمينية الكترونيا بنجاح يرجي اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص التأمينات العامه. اختيار الخدمات من الخيارات بالصفحة. الضغط علي خدمات المشتركين من الخيارات. اختيار الاستعلام عن مستحقات تأمينية من يمين الصفحة. إدخال رقم الهوية أو رقم حفيظه النفوس. إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رمز التحقق علي شمال الشاشة. الضغط علي تحقق.

وأخيرا وفي النهاية يتم تحميل المستحقات التأمينية للمواطن المراد الاستعلام له ونتمنى أن نكون قمنا بشرح الاستعلام عن مستحقات تأمينية والوصول للخدمه، كما يمكن أيضا للمواطنين السعوديين الاستعلام في التأمينات برقم الهوية الكترونيا عبر موقع مؤسسه التأمينات الاجتماعية.