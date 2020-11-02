نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة ارامكو السعودية وطريقة التقديم للوظيفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية سوف نتحدث عن شركة أرامكو السعودية، وماهي المجالات التي تعمل بها، فهي تعمل بمجالات عديدة وهي الغاز الطبيعي، والنفط، وأعمال تتعلق بالتنقيب والشحن، والتكرير، والتوزيع ومجالات كثيرة غير ذلك.
وظائف شركة ارامكو السعودية
تعلن شركة أرامكو السعودية عن وظائف خالية وتطلب تخصصات عديدة، برواتب عالية قد تتعدى 5000 ريال سعودي.
- موظفين للعلاقات العامة.
- مهندسين صيانة.
- مستشار سلامة.
- محللين ماليين.
- متخصصين إدارة أعمال.
- مستشار في تطوير الأعمال.
- مهندسين تكاليف.
- مدخلي بيانات.
- مدير استثمارات.
- منسق بيئي.
الوظائف المطلوبة لشركة ارامكو السعودية للبترول
تطلب شركة أرامكو السعودية للبترول عن وظائف متعددة في جميع التخصصات الإدارية والمهنية، لكل المؤهلات المتوسطة، والعليا:
- مطلوب مهندسين، ومديرين، ومحاسبين، وسكرتارية، وسائقين، وفنيين وإداريين.
- محاسبين خبرة وبدون خبرة كل التخصصات.
- مطلوب مهندسين جميع التخصصات خبرة وبدون خبرة، مهندسين مواد.
- مهندسين كهرباء واتصالات، مهندسين ميكانيكا.
- مهندسين مدنيين، ومهندسين طرق.
- مهندسين بترول وتعدين.
- مهندسين مساحة، وتصميم طرق وكباري، وجسور.
- رسامين هندسة مدنية، حاسب كميات ( الطرق والمباني).
- مهندس معماري.
- شئون قانونية، خبرة لا تقل عن سنتين، ومحامين حديثي التخرج للعمل كمساعدين للشئون القانونية.
ماهي طريقة التقديم في شركة أرامكو:
تقديم السيرة الذاتية للمتقدم وتكون حديثة، وبالإضافة لذلك صورة من شهادة الميلاد، تكون حديثة كمبيوتر وشهادة المؤهل الدراسي، ويجب أن يكون موضح بها التقدير العام للمتقدم.
بالإضافة أيضًا أن يوفر شهادة الخدمة العسكرية، وصورة البطاقة الشخصية وتكون ضوئية، وتقدم جميع الطلبات عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالشركة.
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