طريقة اضافة عقد الايجار في حساب المواطن.. كيف أُرفق عقد الكتروني حساب المواطن

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عمر شويل - جدة طريقة اضافة عقد الايجار في حساب المواطن 1442، حيث أن هناك طريقة محدده يستطيع مواطني المملكة السعودية والمستفيدين من البرنامج إضافة عقد الإيجار الخاص بهم بهدف الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تقدم الوزارة العديد من برامج الدعم المختلفة الأخرى، وسوف نتعرف اليوم على طريقة اضافة عقد الايجار في حساب المواطن وكذلك رابط اضافة عقد الكتروني حساب المواطن كما يمكن معرفة متى ينزل حساب المواطن استعلام موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن برقم الهوية نوفمبر 2020 عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa.

طريقة اضافة عقد الايجار في حساب المواطن

ويهدف برنامج حساب المواطن لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي بالمملكة وخاصة محدودي الدخل أصحاب الدخل المتدني، بالإضافة إلى توجيه منافع الدعم الحكومي للمستحقين فقط، وكذلك ترشيد من الحكومة السعودية لاستهلاك الطاقة والمياه من خلال البرنامج.

كيف أُرفق عقد الكتروني حساب المواطن

يستطيع جميع مستحقي برنامج حساب المواطن والمستفيدين مستوفين الشروط إضافة عقد الإيجار في البرنامج بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع إيجار.

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونيّة ومن ضمنها يتم اختيار شبكة إيجار.

البدء في كتابة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة الرمز المرئي المتغير.

الذهاب إلى أيقونة عقود الإيجار واختيار كلمة عقود الإيجار.

رفع العقد وتحميله على الموقع.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالذهاب مباشرًا إلى موقع حساب المواطن تسجيل الدخول.

استكمال عملية تسجيل الدخول بصورة طبيعية عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار تفاصيل الطلب والذهاب لإدارة المرفقات.

تحديد نوع المرفق “عقد الإيجار”

البدء في إدحال جميع البيانات المطاولة لصورة صحيحة.

اتباع تعليمات الرفع الخاصة بعقد الإيجار الذي تم إضافته على البرنامج.

شرح ارفاق الاجار لحساب المواطن

توثيق عقد الإيجار في برنامج حساب المواطن

يستطيع مستفيدي البرنامج توثيق عقد الإيجار الخاص بهم بكل سهولة وبصورة الكترونية ميسرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد الدوائر أو المؤسسات الحكومية الموجودة داخل أراضي المملكة السعودية، فكل ما عليكم هو الدخول مباشرًا على رابط موقع إيجار الرسمي على شبكة الانترنت ورفع عقد الإيجار على الموقع، علمًا بأن الوزارة كانت قد حددت عدد من الشروط لاستحقاق الأهلية ببرنامج حساب المواطن، على أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة مع ضرورة التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة على الموقع.