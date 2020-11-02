جامعة كندية تضع شاباً سعودياً على لائحة الشكر لهذا السبب

بلادي – الرياض :كرَّمت جامعة فيكتوريا الكندية الشاب السعودي حمود بن أحمد الهلماني، بوضعه على لائحة الشكر، بعد اكتشافه إحدى الثغرات الأمنية في موقعها الإلكتروني.
واستطاع الهلماني الإشارة إلى إحدى الثغرات الأمنية الخطيرة في موقع الجامعة، وهو ما استوجب تكريمه من قبل الجامعة بعد التحقق من هذه الثغرة في الموقع.
ويمتلك الهلماني تاريخًا من اكتشاف الثغرات الأمنية، منذ تخرجه في قسم الحاسب الآلي بالكلية الجامعية بمحافظة الليث، أبرزها كان في خدمة يوتيوب التابعة لشركتي جوجل وساب للبرمجيات.
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