“التجارة” تشهر بمواطن ومنشأته لبيعه إطارات سيارات مستعملة في الدمام

بلادي – الرياض :شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، بمواطن صاحب منشأة تعمل في تجارة الإطارات في محافظة الخفجي، وذلك بسبب ارتكابه مخالفة “غش تجاري”. وأوضحت الوزارة أن المواطن ارتكب مخالفة تخزين وبيع إطارات سيارات مستعملة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وأبانت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً بفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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