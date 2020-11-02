حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء). وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها. كما تشمل الحالة المطرية كذلك مناطق الحدود الشمالية وحائل، وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة. فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.

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