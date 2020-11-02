آل الشيخ يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام وتحديد 3 أشهر للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة

بلادي – الرياض :أصدر وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، توجيهين بشأن زيادة عدد الإصدارات للمجمع وتحديد مدة للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة المنورة الحاسوبي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، حيث تضمّن التوجيه الأول الاستفادة من البنود المالية المتاحة لزيادة عدد الإصدارات إلى أكثر من 18 مليون نسخة، من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف.

فيما جاء التوجيه الثاني بتحديد مدة 3 أشهر كحد أقصى للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك، وهو أحد التطبيقات المهمة لدور النشر وغيرها.

ويُستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي، كما يدعم إدراجها مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية، مثل: إن ديزاين InDesgin و إليستريتور illustrator وفوتوشوب photoshop وغيرها.