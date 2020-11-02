بلادي – الرياض :أصدر وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، توجيهين بشأن زيادة عدد الإصدارات للمجمع وتحديد مدة للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة المنورة الحاسوبي.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، حيث تضمّن التوجيه الأول الاستفادة من البنود المالية المتاحة لزيادة عدد الإصدارات إلى أكثر من 18 مليون نسخة، من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف.
فيما جاء التوجيه الثاني بتحديد مدة 3 أشهر كحد أقصى للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك، وهو أحد التطبيقات المهمة لدور النشر وغيرها.
ويُستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي، كما يدعم إدراجها مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية، مثل: إن ديزاين InDesgin و إليستريتور illustrator وفوتوشوب photoshop وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آل الشيخ يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام وتحديد 3 أشهر للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.