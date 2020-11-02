بلادي – الرياض :نفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول تضمّن نصيحة بتجنب تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذه السنة في ظل جائحة كورونا، بداعي تسببه في ضعف المناعة.
وقالت الهيئة حول ما جاء في المقطع من مزاعم، إنه لا يوجد دليل علمي مُثبت عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا، وإن ما تم تداوله لا صحة له.
وأكدت أن لقاح الإنفلونزا يُجاز سنويا من الهيئة، بأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وخصوصا لفئات كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الغذاء والدواء” ترد على ما جاء في فيديو يحذر من تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذه السنة في ظل “كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.