“الغذاء والدواء” ترد على ما جاء في فيديو يحذر من تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذه السنة في ظل “كورونا”

بلادي – الرياض :نفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول تضمّن نصيحة بتجنب تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذه السنة في ظل جائحة كورونا، بداعي تسببه في ضعف المناعة.

وقالت الهيئة حول ما جاء في المقطع من مزاعم، إنه لا يوجد دليل علمي مُثبت عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا، وإن ما تم تداوله لا صحة له.

وأكدت أن لقاح الإنفلونزا يُجاز سنويا من الهيئة، بأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وخصوصا لفئات كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي.