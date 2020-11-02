قرعة كأس الملك.. الهلال يصطدم بالفتح والأهلي يواجه العين والنصر يقع أمام الرائد

بلادي – الرياض :أقام اتحاد كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد (2020-2021)، تحت رعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية. وأسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الملك، عن المواجهات التالية: القادسية × الشباب الهلال × الفتح الأهلي × العين ضمك × التعاون الباطن × أبها الاتفاق × الفيصلي الوحدة × الاتحاد النصر × الرائد وأجريت مراسم سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالقاعة الرئيسية للخطوط الجوية السعودية، والموجودة في الخالدية بمدينة جدة. وكان اتحاد كرة القدم، قد قرر في وقت سابق، الاكتفاء بفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمشاركة في هذه النسخة، بسبب جائحة كورونا.

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