خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار الذي ضـرب بلاده

بلادي – الرياض :بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس الفلبين رودريغو دوترتي، في ضحايا الإعصار الذي ضـرب بلاده.

وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ الإعصار الذي ضـرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه”.

فيما قال ولي العهد: “بلغني نبأ الإعصار الذي ضـرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه”.