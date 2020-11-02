نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وشروط قروض المقيمين الميسرة لعملاء بنك الكويت الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعرف عن بنك الكويت الوطني تميزه الدائم في تقديم أنواع متعددة من القروض، سواء كانت للمواطنين الكويتين أو المقيمين من الجنسيات الأُخرى، حيث يتضمن قروض عقارية وقروض لشراء سيارة وأُخرى شخصية وهو ما سنتحدث عنه اليوم، حيث قد تناولنا مسبقا الحديث عن القرض الإسكاني والقرض الاستهلاكي، واليوم سنتحدث عن القروض التي يقدمها البنك للمقيمين.

قروض المقيمين لعملاء بنك الكويت الوطني

قد اعتبر بنك الكويت الوطني أن المقيمين يقيمون في بلدهم الثاني الكويت، لذا يسعى دائما لتقديم سبل الراحة لهم، ومن أهم تلك السُبُل توفير الاحتياجات المهمة مثل قروض لشراء شقة جديدة، أو لدفع الرسوم الدراسية الخاصة بالأبناء، أو قرض لشراء سيارة جديدة، كما يقدم الكثير من التسهيلات للموافقة على القرض حيث يتم الموافقة عليه بسرعة فائقة، بالإضافة لما يقدمه من مزايا متعددة وهذا ما سنتعرف عليه في حديثنا.

المزايا التي يتمتع بها المقيمين عند الحصول على القرض

يتمكن المقيم من الحصول على القروض من البنك الوطني، لعدة أغراض منها شراء منزل أو سلع سواء كانت استهلاكية أو معمرة، أو شراء سيارة.

يتمكن المقيم من الحصول على القروض الإسكانية والتي يبلغ مبلغها 70 ألف د.ك، مع فترة سداد تصل إلى15 سنة، مع مكافأة نهاية خدمة.

يتمكن المقيمين من الحصول على القرض الاستهلاكي الذي يصل إلى 25 ألف د.ك، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، مع أو بدون مكافأة نهاية خدمة.

يصل الحد الأقصى للقرض إلى 150 % من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.

يصل معدّل الفائدة الثابت على القروض الجديدة إلى 4.5 % سنوياً، ويتم احتسابها على أساس رصيد القرض المتناقص.

يتمكن المقيم من استخدام خدمة “حاسبة القروض” لمعرفة المبلغ الذي يمكنك اقتراضه والدفعات الشهرية المستحقة.

يجب أن يقوم المقيم بتحويل الراتب الخاص به إلى بنك الكويت الوطني.

يتمكن المقيم من إضافة التأمين على القرض.

يتمكن العميل من السداد المبكر في أي وقت تشاء دون فرض أى رسوم أو فوائد.

شروط الحصول على القرض الخاص بالمقيمين

اشترط بنك الكويت الوطني عدد من الشروط للموافقة على طلب القرض وهي:

يجب أن يكون العميل من ضمن عملاء بنك الكويت الوطني.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 400 د.ك.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عاماً عند استحقاق القرض.

المستندات المطلوبة

يجب على المقيم تقديم طلب للحصول على التمويل من بنك الكويت الوطني، وذلك مع تقديم عدد من المستندات اللازمة وهي: