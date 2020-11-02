خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف من سداد الأقساط الشهرية للقرض

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عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والادخار من سداد قيمة الأقساط الشهرية للتمويل الذي حصل عليه العميل والتى تتم وفق بعض الإجراءات والضوابط، وتأتي فى مقدمة هذه الخطوات تقديم العميل كافة المستندات والأوراق المطلوبة وملي البيانات ورفعها إلى موقع بنك التسليف والادخار، حيث أعلن البنك عن إمكانية إعفاء المواطنين أصحاب الدخل المنخفض من إستكمال سداد الأقساط الشهرية، كما جاء من تلك العملاء الذى يسمح لهم البنك من عدم إستكمال سداد قيمة القرض أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

خطوات طلب إعفاء بنك التسليف من سداد الأقساط الشهرية للقرض

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف والادخار السعودي عن طريق إدخال رقم السجل المدني. تقديم المستندات المطلوبة من أجل عدم سداد الأقساط المتبقية فى القرض التى تم الحصول عليه مسبقاً مرفق مع طلب الإعفاء. إرفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. إرفاق نموذج موضح فيه الحالة الإقتصادية للمتقدم. تقديم كارت العائلة. تعبئة نموذج إعفاء بنك التسليف والادخار ثم إرفاق كافة المستندات الموضحه بالنموذج ثم التوقيع على طلب الإعفاء. إرفاق طلب الحالة الصحية للمتقدم.

بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات السابقة سوف تصلك رسالة خلال وقت قصير موضح بها نجاح إستقبال الطلب، ووفقاً إلى ذلك تتم دراسة ومعاينة المستندات وإرسال رسالة إلى المتقدم توضح له قبول الطلب او الرفض، كما أوضح البنك عن أمر هام فى حالة عدم مواصلة السداد لمدة شهريين منفصلين أو متتاليين.

شروط الإعفاء من السداد القرض من بنك التسليف والادخار

وضع بنك التسليف والادخار السعودي مجموعة من القواعد التى بشأنها يتم قبول طلب المتقدم للاعفاء من إستكمال سداد الأقساط الشهرية للقرض وجاءت هذه القواعد تخص (الحالة الصحية للمتقدم، عمر المتقدم، عدد أفراد أسرة المتقدم) ولكل قاعدة من هذه القواعد السابقة تتم دراستها والتى جاءت كما يلي:

الحالة الصحية للمتقدم: والتى ألزم البنك المتقدم بتقديم شهادة صحية كاملة توضح فيها حالة المتقدم الصحية حيث يجب أن ترفق هذه الشهادة بنموذج طلب الإعفاء ويقوم البنك بالدراسة وإبلاغ المتقدم بالقبول أو الرفض.

ويقوم البنك بالدراسة وإبلاغ المتقدم بالقبول أو الرفض. عمر المتقدم لطلب الإعفاء: يعد عمر المتقدم من أهم الأمور التى يأخذها البنك فى التسهيل فى الموافقة على قبول طلب الإعفاء، حيث كلما كان عمر المتقدم كبير كلما كان فرص القبول جيدة.

يعد عمر المتقدم من أهم الأمور التى يأخذها البنك فى التسهيل فى الموافقة على قبول طلب الإعفاء، حيث كلما كان عمر المتقدم كبير كلما كان فرص القبول جيدة. عدد أفراد الأسرة للمتقدم: أوضح بنك التسليف أن زيادة عدد أفراد الأسرة من أهم العوامل التى يتم قبول البنك طلب الإعفاء لها تكون سند كبير إلى المتقدم بتوضيح مدى الحاجة إلى المال.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار

أوضح بنك التسليف والادخار عن حزمة من الشروط والضوابط الجديدة لكل مواطن يرغب فى الحصول على التمويلات المالية نجد من بعض هذه الشروط التالي:

يجب أن تكون جنسية المتقدم للحصول على التمويل سعودية. يجب أن يكون للمتقدم مهنه يحصل منها على دخل شهري من أجل ضمان سداد قيمة الأقساط الشهرية للقرض. يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال سعودى.

أهم قروض البنك التسليف والادخار

أوضح بنك التسليف والادخار عن حزمة من القروض الجديدة التي يتمكن من الاستفادة منها كافة المواطنين السعوديين، وسد العجز المالي لديهم وذلك ضمن التسهيلات والتيسيرات التى يعرضها بنك التسليف والادخار إلى ابناء المملكة العربية السعودية، نجد من أهم هذه التمويلات قرض ترميم المنازل والتي أكد البنك بعض الشروط للحصول على هذا القرض نجد منها أن يكون عمر المنزل يتجاوز الخمس سنوات، وعمر المتقدم يقل عن 75 عام، وجنسيته تكون سعودية، ومساحة المنزل لا تزيد عن 1000 متر.