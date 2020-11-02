نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري في مصرف الإنماء يصل إلى 10 مليون ريال تعرف على الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أصبح الإقبال على التمويل العقاري في تزايد كبير في الفترة الأخيرة، وذلك نظرًا لما يقدم من مساعدات عديدة لعدد كبير من المواطنين لتسهيل عملية شراء العقارات.

مصرف إنماء التمويل العقاري

من الممكن أن يتقدم العميل على تمويل أحد العقارات المكتملة البناء في مصرف الإنماء، ويقوم مصرف الإنماء بالتمويل بعد توافق يعض الشروط والأحكام، ويعد من أهم مميزات التمويل العقاري هو ترك حرية اختيار العقار بالكامل للعميل دون أي تدخل من المصرف، كما يعد المبلغ الذي يضعه المصرف كحد أقصى للتمويل مبلغ مناسب للغاية حيث تبلغ قيمته 10 مليون ريال سعودي، ويعطي المصرف للعميل فترة طويلة للسداد تصل حتى 30 عام، وفي حالة وفاة العميل لا يقوم المصرف بمطالبة الورثة باستكمال السداد، والجدير بالذكر أن التمويل يتم وفقًا لجميع الأحكام الشرعية.

طلب تمويل عقاري بمصرف الإنماء

هناك بعض الشروط التي يجب القيام بها للحصول على موافقة المصرف على التمويل:

أول شرط هو القيام بفتح حساب شخصي في المصرف. والقيام بتحويل الراتب الخاص به على المصرف. كما يطلب المصرف من العميل أن يتقدم بأوراق معتمدة من الجهة التي يعمل لديها تفيد بقيمة راتبه والمدة المتبقية له في الخدمة، ومن الضروري أن تكون جهة العمل جهة معتمدة.

حيث لا يتم الموافقة على التمويل في حالة أن يكون العميل يعمل لدى أي جهة غير معتمدة.